Ukrayna Devlet Başkanı, mahkumların orduya katılmasına izin veren yasayı onayladı

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KİEV, 18 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bazı mahkumların ülkenin silahlı kuvvetlerine katılmasına izin veren yasayı onayladı.

Parlamentonun basın servisinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs'ta parlamentonun kabul ettiği yasa, bazı kategorilerdeki mahkumların sıkıyönetim kapsamında sözleşmeli olarak orduya katılmasına imkan veriyor.

Bunun karşılığında mahkumlara, şartlı tahliye olanağı tanınacak.

Yeni yasa, Ukrayna'nın milli güvenliğine karşı işlenen suçlar, tasarlayarak iki ya da daha fazla kişiyi öldürme ve diğer ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumlara uygulanmayacak.

Basında yer alan haberlere göre Adalet Bakanı Denis Maliuska, geçtiğimiz hafta Ukrayna'da orduya alınabilecek 10.000 ile 20.000 arasında mahkum olduğunu söylemişti.

Ukrayna silahlı kuvvetlerine daha fazla asker toplama amacıyla askere alma kurallarını sıkılaştıran yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.