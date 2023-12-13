Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Nordik liderleriyle Oslo\'da buluştu

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Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim•
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da Nordik ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi.
Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile düzenlenen toplantıya katıldı.
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