Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna Barış Zirvesi\'nin gerçekleştiriliyor olması bile bir başarı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nin gerçekleştiriliyor olmasının bile başarı olduğunu söyledi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"na katıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, görüşmede cephe hattındaki durumu ve yeterli miktarda enerji üretiminin sağlanmasına yönelik adımları ele aldıklarını söyledi.

Ukrayna hava sahasının Patriot sistemleriyle korunmasındaki liderliği için Almanya'ya teşekkür eden Zelenskiy, " Rusya, komşularını terörize etme kabiliyeti sınırlandığı anda gerçek barış için yol aramak zorunda kalacak. Çünkü Putin'in en önemli avantajı füze saldırıları, güdümlü bombalar ve dronlar." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu yolunda ve Ukrayna Barış Zirvesi'ne verdiği destekleri için Almanya'ya minettar olduğunu bildirdi.

"Ukrayna Barış Zirvesi'nin gerçekleştiriliyor olması bile bir başarı" diyen Zelenskiy, "Tabii bu barış ve savaşın sona ermesi anlamına gelmeyecektir. Ne yazık ki bu bir yol. Ancak biz bu yolu geçeceğiz. Ben buna inanıyorum. Barışa ulaşacağız ve bu ilk adım, çok önemli bir adım." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus topraklarında farklı düzeylerde de toplantılar düzenlendiğini ve barış inisiyatifini Rusya'ya vermemenin önemli olduğunu söyledi.