Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nde gerçek bir plan sunabileceğini belirtti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nde gerçek bir plan sunabileceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde adil bir barışın nasıl sağlanacağına dair somut adımların belirlenmesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy, zirvenin güvenliğin yeniden tesis edilebileceğini kanıtlayabileceğini ve barışa yönelik bir plan sunabileceğini ifade etti. Rusya'nın zirveye katılmamasını eleştiren Zelenskiy, adil bir barışın BM Şartı temelinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

15.06.2024 23:07
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nin barışın sağlanması için gerçek bir plan sunabileceğine inandığını bildirdi.

Zelenskiy, İsviçre'nin Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nin ilk genel oturumunda yaptığı konuşmada, katılımcıların Ukrayna'da adil barışın nasıl ve ne gibi somut adımlarla sağlanacağına karar vermeleri gerektiğini belirtti.

Zirvenin Ukrayna'da ve Avrupa kıtasında güvenliğin yeniden tesis edilmesinin mümkün olduğunu kanıtlayebileceğini kaydeden Zelenskiy, "Adımları sizinle birlikte atacağız." dedi.

Zelenskiy, zirvenin ne gibi sonuçlar getirebileceğine değinerek, "Birincisi, güvenliğin geri dönüşünün gerçekten mümkün olduğunu kanıtlamaktır. İkincisi, nükleer ve gıda güvenliğinden esirlerin ve sürgünlerin serbest bırakılmasına, savaşın yeniden alevlenme tehdidi olmaksızın tamamen sona erdirilmesine kadar barışa yönelik her adımın hayata geçirilmesi için gerçek bir plan sunmaktır. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"BM Şartı'nın barış ve halkların normal bir şekilde bir arada yaşaması temellerini tanımlarken bir bisiklet icat etmeye gerek olmadığını" vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"(BM Şartı) Bunlara geri dönmeliyiz, bunları tekrar etkili hale getirmeliyiz. Bu da barış formülüdür. Bunun için ülkelerin nasıl işbirliği ve ortak liderlik yapacağına karar vermemiz ve barış formülünün her maddesi için eylem planı belirlememiz ve bu planı uygulamamız gerekiyor. Bunlar açık ve ulaşılabilir hedefler. Bugün gerçek bir barış için gerekli tüm adımları hayata geçirmek için siyasi ivme kazandırabiliriz."

Rusya'nın zirvede yer almadığına işaret eden Zelenskiy, "Neden? Çünkü Rusya barışla ilgilenseydi savaş olmazdı." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, tüm dünya için adil barışın ne anlama geldiğine ve bunun gerçekten kalıcı bir şekilde nasıl sağlanabileceğine birlikte karar vermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bizim için temel olan BM Şartı. Sonra tüm taraflarca kabul edilen ve halklar için şeffaf olan eylem planı masaya yatırıldığında o zaman plan Rusya temsilcilerine iletilecektir. İkinci Barış Zirvesi'nde de savaşın gerçek anlamda sona erdiğini kaydedebileceğiz. Şu anda bu yolculuğa başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ültimatom dilinden adil bir barış isteyen dünya çoğunluğunun diline geçmesi" gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nde gerçek bir plan sunabileceğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi'nde gerçek bir plan sunabileceğini belirtti - Son Dakika
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