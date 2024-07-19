Ukrayna İHA'sının saldırısında 1 kişi öldü

Rusya'nın Kursk bölgesinde, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) saldırısında 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Kursk bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gornal köyüne Ukrayna İHA'sının saldırı düzenlediğini belirterek saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
17 Temmuz'da Rusya'nın Belgorod bölgesine, Ukrayna ordusunun İHA saldırıları sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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