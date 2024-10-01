Ukrayna İHA Üretimini Artırıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yılda 4 milyon insansız hava aracı (İHA) üretebileceklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, İkinci Uluslararası Savunma Sanayileri Forumunda konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın zor savaş koşulları altında yeni savunma sanayisini inşa edebildiğini, savunma sanayii sayesinde Ukrayna'nın küresel güvenliğe katkıda bulunan kilit ülkelerden biri olduğunu ve küresel silah ve savunma teknolojisi pazarında çok güçlü bir oyuncu haline geleceğini kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında 2022 yılında ürettiklerinden 25 kat fazla topçu ve havan mermisi ürettiklerini aktaran Zelenskiy, "Şu anda yılda üretebileceğimiz toplam insansız hava aracı miktarı 4 milyon adet. 1,5 milyon İHA üretimi için anlaşmalar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin, uzun menzilli füze-İHA "Palyanitsa"yı kullandıklarına dikkati çekerek, yeni balistik füzenin ise uçuş testinin başarıyla yapıldığını aktardı.

Ülkesinin "Neptun", "Bogdan" adlı gemi savar füzeleri olduğunu aktaran Zelenskiy, teçhizatlar için yeni onarım üssüne sahip olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin gücüne ve halkının direncine güvendiğini vurgulayarak, diğer ülke ve şirketlerle yapılan görüşmelerin Ukrayna'nın savunma sektörüne daha fazla yatırım, yeni teknoloji ve üretim kabiliyeti getirdiğini ifade etti.