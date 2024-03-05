Ukrayna İstihbarat Birimi, Rus Devriye Gemisini İmha Etti

KİEV, 5 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, "Grup 13"' adlı Ukrayna istihbarat biriminin Salı günü gece saatlerinde Karadeniz'de bir Rus devriye gemisini imha ettiğini açıkladı.
Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Rus Karadeniz filosuna ait "Sergey Kotov" adlı geminin Kerç Boğazı yakınlarında Magura V5 insansız deniz araçları tarafından vurulduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, geminin arka tarafı ile sağ ve sol yanlarında hasar meydana geldi.
Rusya şu ana kadar olayla ilgili bir açıklama yapmadı.
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