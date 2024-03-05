Ukrayna İstihbarat Birimi, Rus Devriye Gemisini İmha Etti - Son Dakika
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Ukrayna İstihbarat Birimi, Rus Devriye Gemisini İmha Etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, 'Grup 13' adlı biriminin Karadeniz'de bir Rus devriye gemisini imha ettiğini duyurdu. Gemiyi vuran insansız deniz araçları tarafından arka tarafı ile sağ ve sol yanlarında hasar meydana geldi.

05.03.2024 18:56
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KİEV, 5 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, "Grup 13"' adlı Ukrayna istihbarat biriminin Salı günü gece saatlerinde Karadeniz'de bir Rus devriye gemisini imha ettiğini açıkladı.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Rus Karadeniz filosuna ait "Sergey Kotov" adlı geminin Kerç Boğazı yakınlarında Magura V5 insansız deniz araçları tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, geminin arka tarafı ile sağ ve sol yanlarında hasar meydana geldi.

Rusya şu ana kadar olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna İstihbarat Birimi, Rus Devriye Gemisini İmha Etti - Son Dakika

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