Ukrayna İstihbarat Birimi, Rus Devriye Gemisini İmha Etti

İsrail, Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında bulunan Hamad Mahallesini kuşatma altında tutuyor, çevre bölgeleri de havadan ve karadan vuruyor. Filistinli direniş grupları ile çatışmaya giren İsrail askerleri, onlarca Filistinliyi alıkoyup sorgulayıp darp ediyor. Han Yunus'ta son 24 saatte 4 konut bombalandı ve bir aile evi enkaz altından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail ordusu, Hamad Mahallesine sızma çalışmalarını sürdürüyor ve Hamas'a ait alt yapıyı çökerttiğini iddia ediyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda binlerce Filistinli öldü, sivil altyapı da tahrip ediliyor.