Ukrayna\'nın Dnipro kentinde füze saldırısı: 6 ölü, 28 yaralı

Ukrayna'nın Dnipro kentine sabah saatlerinde Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısı sonucu 6 sivilin öldüğü, 28'inin yaralandığı bildirildi.

Dnipro kentinin bağlı olduğu Dnipropetrovsk Bölge Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, kente yönelik düzenlenen füze saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lisak, Dnipro'ya yapılan saldırı sonucunda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıda bir alışveriş merkezi, doğumhane ve bazı binaların hasar gördüğünü aktaran Lisak, bazı sivil araçların yandığını ifade etti.

Lisak, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Binaların çatı, pencere ve balkonları yıkıldı"

Soyadını vermek istemeyen 55 yaşındaki Anatoliy, sabah saat 07.00 sıralarında evinin yakınındaki doğumhaneye saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların çatı, pencere ve balkonlarının yıkıldığını bildiren Anatoliy, evlerdeki birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi.