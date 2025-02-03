Ukrayna'nın İHA Saldırısı: Rus Rafinerisi Hedefte

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Ukrayna ordusunun, Rusya'da Astrahan Doğalgaz Rafinerisi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Astrahan bölgesinde bulunan gaz işleme tesisine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırıyla ilgili görüntüyü de paylaşan Kovalenko, gaz, benzin, dizel yakıtı ve diğer ürünlerin üretildiği tesisin, Rusya'da askeri sanayi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ukrayna basını, Astrahan Doğalgaz Rafinerisi'ne saldırının İHA ile düzenlendiğini aktardı.

Kovalenko, Rusya'nın Orenburg bölgesinde yer alan Orenburg Doğalgaz Rafinerisi'nden de hava saldırısı tehlikesi nedeniyle tahliye yapıldığını iddia ederek durumu gösteren bir görüntü paylaştı.

Ukrayna: Rusya 71 İHA ila saldırı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine 71 "Şahed" tipi İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle ülkenin Harkiv, Sumi ile Çerkası bölgelerinde hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 38 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin çalışması sonucu ise 25 İHA'nın yönünü kaybettiği kaydedildi.