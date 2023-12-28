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Ukrayna'nın silah ve askeri ekipman üretimi üç kat arttı - Son Dakika
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Ukrayna'nın silah ve askeri ekipman üretimi üç kat arttı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, bu yıl ülkenin silah ve askeri ekipman üretiminin üç kat arttığını açıkladı. Zelenski, 2023'te top, drone mühimmatı ve füze üretiminin arttığını belirtti. Ukrayna, Rusya ile olan çatışmada konumunu güçlendirmek için patlayıcı ve barut üretimine odaklanacak. Ülkede şu anda savunma sektöründe 300.000 kişi istihdam ediliyor ve 2024 yılında GSYİH'nin yüzde 21,6'sını ulusal savunmaya harcamayı planlıyor.

Ukrayna\'nın silah ve askeri ekipman üretimi üç kat arttı
28.12.2023 - 10:06,
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KİEV, 28 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu yıl ülkenin silah ve askeri ekipman üretiminin üç kat arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 2023'te top ve drone mühimmatının yanı sıra füze üretiminin de arttığını kaydeden Zelenski net rakam vermedi.

Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'yla olan çatışmada konumunu güçlendirmek için önümüzdeki yıl patlayıcı ve barut üretimine odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanına göre an itibarıyla Ukrayna'nın savunma sektöründe yaklaşık 300.000 kişi istihdam ediliyor.

Rusya'yla çatışma devam ederken, Ukrayna savunma üretimini artırmaya çalışıyor.

Ukrayna, 2024 yılında gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 21,6'sına tekabül eden 1,69 trilyon grivnayı (yaklaşık 45 milyar ABD doları) ulusal savunmaya harcamayı planlıyor.

Kaynak: Xinhua
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