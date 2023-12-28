Ukrayna\'nın silah ve askeri ekipman üretimi üç kat arttı

KİEV, 28 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu yıl ülkenin silah ve askeri ekipman üretiminin üç kat arttığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 2023'te top ve drone mühimmatının yanı sıra füze üretiminin de arttığını kaydeden Zelenski net rakam vermedi.

Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'yla olan çatışmada konumunu güçlendirmek için önümüzdeki yıl patlayıcı ve barut üretimine odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanına göre an itibarıyla Ukrayna'nın savunma sektöründe yaklaşık 300.000 kişi istihdam ediliyor.

Rusya'yla çatışma devam ederken, Ukrayna savunma üretimini artırmaya çalışıyor.

Ukrayna, 2024 yılında gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 21,6'sına tekabül eden 1,69 trilyon grivnayı (yaklaşık 45 milyar ABD doları) ulusal savunmaya harcamayı planlıyor.