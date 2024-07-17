Ukrayna ordusunun saldırısında iki kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Belgorod bölgesine Ukrayna ordusunun saldırıları esnasında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod'a saldırdığını belirterek "Belgorod bölgesinde iki kişi öldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yine sivil otomobile saldırdı." ifadelerini kullandı.

Saldırının insansız hava aracı ile yapıldığını aktaran Vali Gladkov, otomobilde ölenlerin genç bir çift olduğunu kaydetti.