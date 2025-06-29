Ukrayna, Ottawa Antlaşması'ndan Çekildi - Son Dakika
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Ukrayna, Ottawa Antlaşması'ndan Çekildi

29.06.2025 18:58
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Ukrayna, antipersonel mayınları yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekilme kararını aldı.

Ukrayna'nın, antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan çekildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 29 Haziran 2025 tarihinde ülkenin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesine ilişkin verdiği kararı imzaladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın 2005'te Ottawa Antlaşması'nı onayladığı ve bugüne kadar anlaşma gereği kendi yükümlülüklerini "sadakatle uyguladığı" ifade edildi.

Rusya'nın ise bu antlaşmanın bir tarafı olmadığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı antipersonel mayınlar kullanmasının onun için sahada bir avantaj haline geldiğinin altı çizildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devletimizin Ottawa Antlaşması'nı imzaladığı ve onayladığı zaman böyle bir durumun mevcut olmadığını ve öngörülmesinin mümkün olmadığını vurguluyoruz. Ukrayna böylece, BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkını sınırlayan eşitsiz ve adaletsiz bir durumla karşı karşıya kalmıştır."

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya ve Finlandiya gibi ülkeleri Ottawa Antlaşması'na yönelik bağlılıklarını gözden geçirmek zorunda bıraktığı savunulan açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleştiği vurgulandı.

Anlaşmadan çekilme kararının Ukrayna için "zor" olduğu aktarılan açıklamada, "Bu adımın, tehdit düzeyine uygun ve gerekli olduğuna inanıyoruz çünkü bu, Ukrayna'nın egemen, bağımsız ve özgür bir devlet olarak hayatta kalması ve korunmasıyla ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Rusya'nın, Ukrayna'yı bir devlet ve Ukraynalıları bir millet olarak yok etme amacıyla soykırım yaptığı bir durumda Ukrayna, vatandaşlarının güvenliğine ve devletinin savunmasına mutlak öncelik vermek zorunda kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Ottawa Antlaşması

1 Mart 1999'da yürürlüğe giren Ottawa Antlaşması veya kısaca "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen "Antipersonel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme", mayınların üretimini, kullanımını, depolanmasını ve devredilmesini yasaklıyor.

Ottawa Antlaşması'na 164 ülke taraf olurken bunlardan 132'si antlaşmayı imzalayıp onayladı.

Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hiçbiri kara mayını üretmiyor. Sözleşmeye katılmayan 12 ülke (Rusya, Çin, ABD, Küba, Hindistan, Pakistan, İran, Myanmar, Kuzey Kore, Güney Kore, Singapur ve Vietnam) halen "mayın üretme hakkını" saklı tutuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Ottawa Antlaşması'ndan Çekildi - Son Dakika

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