- Ukrayna, Rus devriye gemisini vurdu
KİEV - Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu'na ait devriye gemisinin Kırım açıklarında hedef alındığı ve gemide hasar meydana geldiği belirtildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat birimi tarafından yapılan açıklamada, Kırım açıklarında Rusya Karadeniz Filosu'na ait devriye gemisinin hedef alındığı ifade edildi. Kerç Boğazı'na yakın bir noktada Magura V5 insansız deniz araçları ile vurulan Sergey Kotov adlı Rus gemisinin farklı kısımlarında hasar meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, hedef alınan geminin değerinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğu belirtildi.
"Karadeniz Filosu işgal sembolüdür"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Karadeniz Filosu bir işgal sembolüdür. Ukrayna'ya ait Kırım'da bulunamaz" dedi.
Kırım'daki Rus yetkililer, saldırı nedeniyle Kırım yarımadası ile Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü'nde karayolu ve tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.
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