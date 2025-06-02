Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri

Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri
02.06.2025 20:19
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Ukrayna Savunma Bakanı, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması talepleriyle barış görüşmelerini duyurdu.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, - UKRAYNA ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmenin ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, toplantıya Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin belirlediği üç net gündem maddesiyle katıldıklarını söyleyerek, "Biz burada, savaşın sona ermesi için gerçekten çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunun için çağrı yapıyoruz. Adımlar çok net. Ateşkes, insani adımların atılması ve liderler zirvesine hazırlık. Eğer Rusya Federasyonu, savaşa son verme konusunda ciddi ise bu noktalar üzerinde ilerlemeli" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılında, barış müzakereleri amacını taşıyan 2'nci görüşme Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen müzakerelerin ardından taraflar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ÖLDÜRMEYE DUR DEMEK İSTİYORUZ'

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, "Bugün Rusya heyetiyle birlikte bir başka toplantı daha düzenledik. Ukrayna, Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski'nin sunduğu 3 net gündem maddesiyle geldi. Öncelikle ateşkesle ilgili olarak, biz kapsamlı ve koşulsuz bir biçimde artık öldürmeye 'Dur' demek istiyoruz. Bugünkü çağrımız hava, deniz ve karada en azından 30 gün boyuncakoşulsuz bir ateşkes. Bu pozisyon son 3 aydır değişmedi ve biz bunu, barışçıl bir çözüme başlama yolunda temel olarak görüyoruz. Birkaç gün önce Rus tarafıyla belgelerimizi paylaştık, ancak onlardan henüz bir geri dönüş almadık bugüne kadar. Bugünkü görüşmelerde Rus heyeti bize bir belge sundu. Bu çerçevede belgeleri bir hafta boyunca inceleyeceğiz ve bundan sonraki adımları koordine edeceğiz" dedi.

'TÜM ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Ümerov, "İkinci nokta ise halkımızın serbest bırakılması. Biz burada tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kaçırılan çocukların geri iade edilmesini talep ediyoruz. Savaş esirlerinin serbest bırakılmasıyla ilgili rakamlar dışında belli kategorilere odaklanmaya hazırız. Ciddi yaralanmış olan ve ciddi hastalığı olan savaş esirlerini değerlendiriyoruz. İkinci kategori ise 18-25 yaş arası genç askerler. 'Herkese karşı herkes' buradaki hedefimiz. Bu çerçevede 6 bin askerin de geri iadesi söz konusu. Çocuklarla ilgili olarak, birkaç yüz Ukraynalı çocuğun Rusya'ya sınır dışı edilmesine dair bir liste sunuyoruz. Bu husus, bizim için son derece önemli bir öncelik. Eğer Rusya Federasyonu bu barış sürecine gerçekten bir taahhüt gösteriyorsa, bu çocukların en azından yarısının iade edilmesi pozitif bir gösterge olarak görülecektir" dedi.

'LİDERLER GÖRÜŞMESİ İÇİN 20-30 HAZİRAN ARASI ÖNERİ SUNDUK'

Ümerov, "Gündemimizdeki üçüncü nokta, yine liderler arasında bir toplantı. Biz, bütün kilit noktaların sadece ve sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz ve liderlerin toplantısı, diğer liderlerin muhtemel katılımıyla da gerçekleşebilir; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gibi. Biz bu çerçevede, heyetler arasında ilave çalışmaların, liderler toplantısına hazırlık mahiyetinde olacaksa, anlamlı olacağını düşünüyoruz. Rus tarafına, bu ayın sonuna kadar, 20-30 Haziran tarihleri arasında bir toplantı yapmayı önerdik. Bu müzakerelerin devam etmesi ve ilerlemesi için önemli. Rusya Federasyonu, çok uzun bir zamandır bu savaşın sonlanması gerektiğini ifade ediyor. Bütün dünya, bu anlamda bizi destekliyor. Biz burada, savaşın sona ermesi için gerçekten çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunun için çağrı yapıyoruz. Adımlar çok net. Bir, ateşkes; iki, insani adımların atılması; üç, liderler zirvesine hazırlık. Eğer Rusya Federasyonu, savaşa son verme konusunda ciddi ise bu noktalar üzerinde ilerlemeli" dedi.

KYSLYTSYA: ABD OLMADAN GÜVENLİK SAĞLANAMAZ

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ise, "Rusya tarafı, koşulsuz ateşkesi reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir süre önce önerdiği koşulsuz ateşkes. Gerçekten New York'ta da Perşembe ve Cuma günü Amerikan heyetinin ifade ettiği ve aynı zamanda bizim heyetimizin de bir kez daha sunmuş olduğu bu koşulsuz ateşkes henüz kabul edilmedi. Yine de uzmanların bu çerçevede fikirler üzerinde konuşmaları gerektiği ve aynı zamanda bunun içerisinde ateşkesin de dahil olacağı ve belgelerin paylaşıldığı ifade edildi. Size şunu da hatırlatmak istiyorum. Rusya heyeti, bir önceki toplantıda Amerika Birleşik Devletleri heyetinin mevcudiyetinin olasılığını reddetmişti. Aslında bu çok üzücü bir durum, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli bir rolü var. Önemli bir güvenlik sağlayıcısı. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bu sürece dahil olmazsa, Avrupalı ortaklarımız dahil olmazsa, bundan bahsetmek söz konusu değil. Yine aynı zamanda, ateşkes ya da barışla ilgili bir anlaşmaya ulaşmak veya ulaşabileceğimiz her ne olursa olsun, bizim gerçekten kapasitesi olan, bu konuda yetkin olan ve ateşkesi ve barış anlaşmasını gözlemleyecek bir tarafa ihtiyacımız var. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kapasitesi ve bu yetkinliği olduğunu düşünüyoruz bu anlaşmaya varılırsa" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

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