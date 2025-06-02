Ukrayna-Rusya Esir Müzakereleri - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya Esir Müzakereleri

02.06.2025 18:18
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Ukrayna, esir takası için kategorilere odaklanmayı önerdi, liderler düzeyinde çözüm vurgulandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya ile esirlerin serbest bırakılması noktasında belli kategorilere odaklanmaya da hazır olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki kilit konuların sadece liderler düzeyinde çözülebileceğini belirtti.

Ukrayna'yı temsil eden heyet üyeleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuştu.

Bakan Umerov, birkaç gün önce Rusya ile çözüm konusundaki memorandum çalışmasını paylaştıklarını ancak Moskova'dan henüz buna dair geri dönüş almadıklarını ifade etti.

Bugünkü görüşmelerde Rus heyetinin ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Ukrayna'ya bir belge sunduğunu, belgenin incelenmesi için bir haftalık sürece ihtiyaç duyduklarını ve sonraki adımları koordine edeceklerini dile getiren Umerov, tüm esirlerin ve Ukraynalı çocukların serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

Umerov, esirlerin serbest bırakılması noktasında belli kategorilere odaklanmaya da hazır olduklarını vurgulayarak, "Ciddi yaralanmış ve hastalığı olan savaş esirlerini değerlendiriyoruz. İkinci kategori ise 18-25 yaş arası genç askerler. Herkese karşı herkes buradaki hedefimiz. Bu çerçevede 6 bin askerin de geri iade edilmesi söz konusu." diye konuştu.

Rusya'ya birkaç yüz Ukraynalı çocuğun listesini de sunduklarını ve bu hususun Ukrayna için son derece önemli bir öncelik olduğunu anlatan Umerov, "Eğer Rusya, bu barış sürecine gerçekten bir taahhütte bulunuyorsa bu çocukların en azından yarısının iade edilmesi pozitif bir gösterge olarak görülecektir." dedi.

"Kilit noktalar sadece liderler seviyesinde çözülebilir"

Umerov, gündemdeki bir diğer konunun, iki ülke liderleri arasında düzenlenebilecek toplantı olduğuna işaret ederek, "Biz bütün kilit noktaların sadece ve sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Liderler arasında düzenlenebilecek toplantıya ABD Başkanı Donald Trump gibi diğer liderlerin de katılabileceğini kaydeden Umerov, heyetler arasında yapılacak ilave çalışmaların, liderler toplantısına hazırlık mahiyetinde olması halinde anlamlı olacağının altını çizdi.

Umerov, Rus tarafına 20-30 Haziran tarihlerinde bir toplantı yapmayı önerdiklerini belirterek, "Bu, müzakerelerin devam etmesi ve ilerlemesi için önemli. Rusya'ya çok uzun bir zamandır bu savaşın sona ermesi gerektiğini ifade ediyoruz ve bütün dünya bu anlamda bizi destekliyor. Biz burada savaşın sona erdirilmesi için gerçekten çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunun için çağrı yapıyoruz. İlk adım çok net bir ateşkes, insani adımların atılması ve liderler zirvesine hazırlık. Eğer Rusya, savaşa son verme konusunda ciddi ise bu noktalar üzerinde ilerlemeli. Eğer olmazsa bunu uluslararası müeyyideler takip etmeli." diye konuştu.

Ayrıca, AA muhabirine konuşan Rus kaynakları toplantıya ilişkin, "Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştı." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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