Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna, Rusya\'nın Kursk bölgesinde saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in Kursk bölgesindeki saldırılarının devam ettiğini ve pozisyonlarını güçlendirdiğini açıkladı. Ukrayna'nın kritik köprüleri hedef aldığı doğrulandı. Rusya ise Kiev'in bölgedeki nükleer santralleri hedef aldığını iddia etti.

17.08.2024 19:40
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(ANKARA) - Ukrayna savaşını Rusya topraklarına taşıyan, Kiev'in Kursk saldırısının yansımaları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in büyük kara saldırısı başlattığı Rusya'nın Kursk bölgesinde pozisyonlarını güçlendirdiğini söyledi. Bölge kaynakları, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde "kritik önemdeki köprülere" saldırdığını aktarıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kursk operasyonunu yürüten, Ukrayna ordusundan askeri yetkililerin kendisine "Kursk bölgesindeki pozisyonlarının güçlendirildiğini" bildirdiğini söyledi. Ukrayna'nın Kursk bölgesinde "kritik köprüleri" hedef aldığı doğrulanırken, Rusya tarafı ayrıca Kiev'in bölgedeki nükleer santralleri hedef aldığını iddia etti.

Zelenskiy, "Rus askerlerini esir alarak, Rusya tarafından tutulan askerlerimizin ve sivillerimizin serbest bırakılması ihtimalini yakınlaştıran tüm askerlerimize ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, Ukrayna güçleri, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Seim Nehri üzerindeki bir köprüyü tahrip etti. Tahrip edilen köprünün, Rusya'nın askeri lojistiği ve yerlilerin çatışma bölgesinden tahliyesi için kritik önemde olduğu aktarılıyor. Ukrayna savunma yetkilileri, köprünün vurulduğu anı gösteren bir video paylaştı.

Zelenskiy, Kiev'in son haftalarda Rusya sınırlarındaki Pokrovsk ve Toretsk kasabalarına doğru ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Interfax haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'nın Kursk nükleer santralini hedef almayı ve bunu Moskova'nın üzerine atmayı planladığını" ileri sürdü. Bakanlık, küresel bir afete yol açabilecek nükleer santrale yönelik bir saldırıya Rusya'nın sert bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Savaşı Rusya topraklarına taşıması yönüyle önemli görülen Kursk saldırısı, aynı zamanda doğrudan Ukrayna ordusunca Rusya'ya yönelik olarak başlatılmış Batı destekli ilk askeri operasyon. Saldırılarda, ABD tarafından Ukrayna'ya bağışlanan savaş araçlarının kullanıldığı görülürken, geçmişte ABD silahlarının doğrudan Rusya topraklarında kullanılmasına yönelik kısıtlamalar uygulayan Washington'un, bu konudaki pozisyonu Kursk saldırısına destek vermesiyle birlikte değişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika

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