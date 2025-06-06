Ukrayna, Rusya'ya 174 İHA ile Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 174 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

174 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ifade edilen açıklamada, bunların Moskova, Bryansk, Rostov, Saratov, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Tula, Belgorod ve Tambov bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 "Neptun-MD" seyir füzesinin hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.

Miçurinsk şehrinde 3 kişi yaralandı

Tambov Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Pervışov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bölgedeki Miçurinsk kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirterek, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktı ve söndürüldü. 3 kişi yaralandı. Bunlardan 2'si hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de İHA saldırısı sonucu bölgenin Engels kentindeki bir sanayi işletmesinde yangın çıktığını ve çok katlı bir apartmanın hasar gördüğünü bildirdi.

İlgili servis ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Busargin, "İlk belirlemelere göre olayda yaralı yok." dedi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını ifade etti.