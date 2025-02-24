Ukrayna Savaşının Üçüncü Yılı Anma Programı

Güncel

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile savaşın üçüncü yılını geride bırakması dolayısıyla anma programı düzenledi.

Birçok Avrupa ülkesinin Türkiye'deki diplomatik ve askeri temsilcilerinin katıldığı programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından Ukrayna bayrağı göndere çekildi, ülkenin milli marşı okundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksiy Çernişev, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, programda hitapta bulundu.

Maslahatgüzar Çernişev, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıları anarak, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaşın bitmesini en çok isteyen millet biziz." dedi.

Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin yadsınamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayan Çernişev, güvenlik garantilerine dayanan barış istediklerini söyledi.

Maslahatgüzar Sadowski de Avrupa'nın, Ukrayna'nın yanında olmaktan başka şansının bulunmadığını dile getirerek, ülkeye askeri ve diplomatik destek sağlanmasını istedi.

Büyükelçi Hamilton da Ukrayna'ya verilen desteğin egemenlik, uluslararası hukuk ve milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkı ilkeleriyle bağlantılı olduğunu belirterek, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeye karar verilemez. Ukrayna, baskıdan veya zorunlu uzlaşmalardan uzak şekilde kendi geleceğini belirlemelidir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ossowski de Avrupa ve Ukrayna olmaksızın yapılacak anlaşmaların başarısız olacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Rusya'nın tuzağına düşülmemesi" gerektiğini kaydetti.

Rusya durdurulmadığı takdirde diğer ülkelerin de toprak kazanmak için cesaretleneceğini söyleyen Ossowski, Rusya'nın haksız savaşının uluslararası güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Hristiyan ve Müslüman din adamları, savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için dua etti.