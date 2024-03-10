Ukrayna Savunma Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak' çağrısına yanıt verdi

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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ramazan ayının başlaması vesilesi ile paylaştığı kutlama mesajında, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik "beyaz bayrak açma" çağrısına da yanıt verdi.

Umerov, ramazan ayının başlamasıyla ilgili sosyal paylaşım hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Tüm Ukrayna Müslümanlarının ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Umerov mesajında, Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum." ifadesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Kötülüğe ve haksızlığa boyun eğemezsiniz. Kötülükle anlaşma olmaz. Kötülüğün önünde beyaz bayraklar çekilmez. Kötülüğe karşı savaşırlar ve en güçlü insanlar aslında insanlık dışı kötülüğü ve zulmü yenenlerdir."

Ülkesinin ordusunda görev yapan Müslüman Ukrayna vatandaşlarına sağlık, güç ve kuvvet dileyen Umerov, "Cenab-ı Allah tuttuğunuz oruçları, dualarınızı ve mücadelenizi kabul etsin, hepimize bir an önce işgalcilere karşı zafer nasip etsin." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus'un Ukrayna'ya "beyaz bayrak" açma çağrısı

Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği özel röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Papa'nın Ukrayna'ya yönelik "beyaz bayrak açma" çağrısına ilişkin, "(Vatikan'ı) geçmişteki hataların tekrarlanmasından kaçınmaya, Ukrayna'yı ve halkını yaşamları için verdikleri haklı mücadelede desteklemeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.