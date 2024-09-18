Ukrayna, Toropets'teki Mühimmat Deposuna Saldırdı

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Ukrayna'nın, Rusya'nın Tver bölgesine bağlı Toropets şehrindeki büyük bir mühimmat deposuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın Tver bölgesindeki Toropets'te Rus ordusuna ait bir mühimmat deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'ndeki (SBU) kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırı bu gece, SBU, Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Özel Harekat Kuvvetleri'ne ait İHA'lar ile düzenlendi.

Saldırıda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunun imha edildiği savunuldu.

Öte yandan, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlarda Toropets'te büyük patlamaların meydana geldiği ve patlamaların halen devam ettiği görüldü.

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise yaptığı yazılı açıklamasında, Rusya'nın Toropets'te büyük bir mühimmat deposunda Rus ordusuna ait roket ve füzelerin bulunduğunu ifade etti.

Kovalenko depoda, "Grad" tipi çoklu fırlatma roket sistemleri ile "S-300" ve "S-400" hava savunma sistemlerine ait roket ve füzelerin tutulduğunu belirtti.

Ayrıca burada "İskender" sistemi için de balistik füzelerin üretildiğini iddia eden Kovalenko, Rusya'nın, Kuzey Kore'den aldığı KN-23 füzelerini de bu depoda stoklamaya başladığını vurguladı.