Ukrayna'ya Destek: Healey'den Övgü

- İngiltere Savunma Bakanı Healey: "Örümcek Ağı operasyonu için Ukrayna'ya şapka çıkartıyoruz"

BRÜKSEL - İngiltere ve Almanya, Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarından övgüyle bahsederken, İngiltere Savunma Bakanı Healey, "Örümcek Ağı operasyonu için Ukrayna'ya şapka çıkartıyoruz" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortan basın toplantısı düzenledi. İngiltere Savunma Bakanı Healey, Ukrayna'da şehirlerin vurulduğunu, evlerin yıkıldığını ve sivillerin öldürüldüğünü belirterek, "Ukrayna, ABD ve buradaki herkes, ateşkes çağrısı yapıyor. Hepimiz barış istiyoruz. Putin, savaşı devam ettiriyor. Bu nedenle de Temas Grubu'nun çalışması daha da önemli hale geliyor. Çabalarımızı artırmalı ve asla geri adım atmamalıyız" dedi.

"Geçen yıl Ukrayna'ya 10 bin dron teslim ettik"

İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri desteklerinden bahseden Healey, "Geçen yıl Ukrayna'ya 10 bin dron teslim ettik. Bu yıl bu sayıyı 10 katına çıkaracağız. Geçen yıl Ukrayna kuvvetlerini İngiltere'de eğittik. Bu yıl hem ülkemizde hem yurt dışında eğiteceğiz ve bu eğitim için ayırdığımız bütçeyi yüzde 20 artırarak yaklaşık 250 milyon pound seviyesine yükselteceğiz" dedi.

Healey, bugün Ukrayna'ya verilen destek kapsamında milyarlarca euro'luk taahhütlerde bulunduklarını ifade ederek, " Rusya'ya mesajımız şudur; Ukrayna güçlüdür, çok sayıda dostu vardır ve dostları onun yanındadır" dedi.

Ukrayna'nın 1 Haziran'da Rusya'da kamyonlara gizlenen dronlar aracılığıyla hava üslerine düzenlediği saldırıları gerçekleştirdiği Örümcek Ağı Operasyonu'na ilişkin bir soruya cevap veren Healey, "Örümcek Ağı Operasyonu için Ukrayna'ya şapka çıkarıyoruz. Bu operasyon bize, Ukrayna'nın Rus ordusuna ciddi zararlar verebileceğini, Ukrayna'nın bu savaşta ne denli aktif olduğunu ve kazanma kararlılığını hatırlatıyor. ve biz, Ukrayna'nın yanında duran ülkeler olarak, elimizden gelen her şekilde destek vermekte kararlıyız" dedi.

"Dron kullanarak size karşı kullanılabilecek silahları etkisiz hale getirebileceğinizi gösterdiniz"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ise Ukrayna'nın geçtiğimiz pazar günü Rus hava üslerine dron saldırılarını gerçekleştirdiği Örümcek Ağı Operasyonu nedeniyle Ukraynalı mevkidaşını tebrik etti. Pistorius, "Daha geçtiğimiz hafta sonu, dron kullanarak size karşı kullanılabilecek silahları etkisiz hale getirebileceğinizi gösterdiniz" dedi.

Almanya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedariki için finansman sağlanmasına karar verdiğini vurgulayan Pistorius, Almanya'nın ilave silah sistemleri ve mühimmat sağlayarak Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini de güçlendireceğini açıkladı.

"Ukrayna'nın insansız hava araçları, savaş alanını değiştirdi"

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun Ukrayna'nın adil ve kalıcı barış için verdiği mücadeleye destek sağlayan özgür dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini ifade etti. Umerov, "Partnerlerimiz bana Ukraynalı şirketlerin kendi ülkelerinde ileri teknoloji ürünleri üretecek fabrikalar kurup kuramayacağını sordular. Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları bizim için en önemli unsurdur. Ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerde bunu her zaman özellikle vurguluyorum. Ortaklarımız, bu fabrikalardaki üretimin tamamını finanse etmeye ve bu amaçla ilave fon tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı" dedi.

Ukrayna lisansı ile yurt dışında üretilen ürünlerin savaş sürdüğü müddetçe Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Umerov, "Teklifleri değerlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Henüz kesinleşmiş bir ismi yok ama şimdilik bu girişime 'Ramstein Sanayi Yatırım Girişimi' diyoruz. Dron, füze, mühimmat ve diğer silahları birlikte üreteceğiz. Ukrayna'nın insansız hava araçları, savaş alanını değiştirdi. Şimdi de Ramstein ülkelerinin gelecekteki tehditlere hazırlanış biçimlerini değiştirecek" dedi.

Bu girişim sayesinde Ukraynalı şirketlerin Avrupa'da fonlara ve teknolojilere ulaşacağını vurgulayan Umerov, üretilen tüm silahların da Ukrayna'ya ulaştırılacağını söyledi.

"Yıllık 10 milyon adet dron üretiyoruz"

Çin'in dron parçalarının Avrupa ve Ukrayna'ya ihracatını keskin bir şekilde düşürdüğü yönünde raporlar olduğu ve bu durumun cephedeki etkisinin ne olduğu yönündeki bir soruya cevap veren Umerov, "Biz yıllık on milyon adet kadar insansız hava aracı üretiyoruz. Bunun maliyeti, 11 milyar dolar. 5 milyar dolara kadar yatırım yapabiliyoruz ama 6 milyar dolarlık bir açık var. Bu konuya Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında da değindim" dedi.

Umerov, "FPV dron konusunda üretim kapasitemiz var ancak finansman sıkıntısı yaşıyoruz. Çin üretimi olan Mavic dron konusunda ise bu araçların Ukrayna yerine Rusya'ya yönlendirildiğine dair bazı raporlar vardı ve biz de farklı kanallar ve ülkeler üzerinden yaptığımız alımlarda sorunlar yaşadık. Bu dronları Temas Grubu üyesi tüm ülkelerden tedarik etmeye çalıştık ve bunları yerel olarak üretmek için bir program başlattık. Bu hedefe birkaç ay içerisinde ulaştık. Yönlendirme başladığı andan itibaren bir süre tedarik sorunu yaşamıştık fakat artık Ukrayna üretimi bir ürüne sahibiz ve açığı bu sayede kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.