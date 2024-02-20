Ukrayna\'ya Kaçan Rus Pilot İspanya\'da Öldürüldü

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Ağustos 2023'te saf değiştirerek Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un, 13 Şubat'ta İspanya'nın Alicante kentindeki bir evin garajının girişinde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü açıklandı.
İspanya resmi haber ajansı EFE, jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 13 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Alicante'de bir sitede bulunan evin garajının ölünde silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Rus pilot Maksim Kuzminov olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Haberde, görgü tanıklarının, Kuzminov'ın vücuduna yarım düzine mermi boşaltan saldırganların daha sonra arabayla cesedin üzerinden geçerek kaçtıklarını söylediği aktarıldı.
Soruşturmayı yürüten jandarmanın cesedin üzerinde, 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait kimlik bulduğu, daha sonra yapılan araştırmalarda ise öldürülen kişinin Rus pilot Kuzminov olduğunun ortaya çıkarıldığı ifade edildi.
Diğer yandan, Ukrayna'nın Kyiv Post gazetesi de Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezine dayandırdığı haberinde Kuzminov'un öldürüldüğünü bildirdi.
Haberde, Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının, Kuzminov'un Ukrayna'da kalmak yerine İspanya'da yaşamayı tercih ettiğini öne sürdüğü bilgisi verildi.
Ukrayna ile savaşın başlamasından önce askerliği bırakmaya çalıştığı ve sonrasında da savaşa gitmek istemediği söylenen Rus pilot Kuzminov, 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopter ile Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir asker üsse iniş yapmıştı.
Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmıştı.
Kuzminov, görüntülerde savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısını yapmıştı.
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Navalnıy'ın ölümüyle ilgili Rusya'dan inandırıcı açıklama istedi
Diğer yandan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 16 Şubat'ta Rusya'da kaldığı cezaevinde hayatını kaybetmesiyle bağlantılı olarak İspanya Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Madrid Büyükelçisi Yuri Klimenko'yu Bakanlığa çağırdığı bildirildi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın ölümünün "tamamen haksız olduğunu ve asla gerçekleşmemesi gerektiğini" belirterek "bunun sorumlusunun, onu siyasi nedenlerle ve haksız yere hapse atanlar olduğunu" söyledi.
Albares, Rusya'dan "inandırıcılığı olacak şekilde bu ölüm olayına açıklık getirmesini" istedi.
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