Ulaş Gölü Karla Kaplandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçede kar yağışı ve soğuk hava zaman etkisini sürdürüyor.
Kar yağışının ardından Ulaş Gölü'nün etrafı beyaz örtüyle kaplandı.
Yaban kuşlarına ev sahipliği yapan ve 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
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