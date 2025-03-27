Ulaş Karasu: "Kendinize Güveniyorsanız Getirin Sandığı Mert de Kimmiş Namert da Kimmiş Herkes Görsün, Kararı Halk Versin"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidarın CHP'yi halk gözünde itibarsızlaştırmak adına ayak oyunları, kumpaslar ve darbelere başvurduğunu belirterek, "Anadolu'da yiğitlik arkadan vurarak, kumpas kurarak, çelme takarak olmaz; yiğitlik er meydanında belli olur. Bizim yiğidimiz, aslanımız kumpaslarınızla Silivri'de; sizin yiğit dediğiniz binlerce korumayla Meclise gelebiliyor. Kendinize güveniyorsanız getirin sandığı mert de kimmiş namert da kimmiş herkes görsün, kararı halk versin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerinde bir konuşma yapan Karasu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında yaşananlara dikkati çekti ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Karasu, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan 28 Temmuz 2004 tarihinde çıktı 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin Eş Başkanıyım' dedi. Demokrasi ve insan hakları getireceği bahanesiyle BOB, BOB'u kuranlar, Mısır'dan Filistin'e, Fas'tan Afganistan'a, Suriye'den Yemen'e gözyaşı getirdi, acı getirdi, katliamlar getirdi. Halkanın sonunda kim vardı? Tabii ki Türkiye. Önce Balyoz ve Ergenekon davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Atatürkçü, yurtsever subayları kumpaslarla, gizli tanıklarla, Zekeriya Öz gibi savcılarla hapislere attılar, birer birer ihraç ettiler. O davaların savcısı kimdi? Başbakanlık koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi nasıl Akın Gürlek'e sahip çıkıyorsa o gün de Zekeriya Öz'e sahip çıkıyordu. O gün ortağınız kimdi? Fethullah hoca efendiniz. Sonra bunlarla rant ve çıkar kavgası başlayınca ortaklık bozuldu, birbirinize girdiniz. 17-25 Aralık yolsuzluğunu, hırsızlığını milat koydunuz, sonra 15 Temmuz darbe girişimi ve sistem değişikliği. Peki, bu süreçler içinde neler yaşandı iktidarınızı devam ettirmek için ve son halkayı tamamlamak için?

"2019'da bir adam çıktı 'Her şey çok güzel olacak' dedi ve Erdoğan'ın oyunlarını bozdu"

2019'da bir adam çıktı 'Her şey çok güzel olacak' dedi ve Erdoğan'ın oyunlarını bozdu. Önce mazbatasını vermediniz, sonra kazandığı seçimi iptal ettiniz. Akıllanmadınız, 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 4'üncü kez sizi sandığa gömdü. Artık Türkiye'nin 1'inci partisi CHP'ydi. Yeni kumpaslar kurmanız gerekiyordu çünkü İstanbul'u kaybetmiştiniz çünkü İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybederdi. Bunu da en iyi Recep Tayyip Erdoğan biliyordu. Önce 'Belediyeleri silkeleyin' dedi; sonra 'Turpun büyüğü heybede' dedi. İnsanlar çocuklarının beslenme çantalarına kuru ekmek koyamazken yirmi üç yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten AKP'nin Genel Başkanı, CHP'ye kumpas kurmak işleriyle uğraşıyordu. Bu kurulan kumpasın savcısı da hakimi de sarayda oturmaktadır. Anketlerde, artık iktidarı kaybettiğini gördüğü için sandıktan korkmaktadır. Sandık gelene kadar CHP'yi toplumun gözünde nasıl itibarsızlaştırırım diye hukuksuz, adaletsiz, darbelere sarılmaktadır.

"Recep Tayyip Erdoğan niçin kızıyorsun?"

Ey Erdoğan 12 Eylül'ün postallı darbecileri CHP'ye diz çöktüremedi ki senin kravatlı darbecilerin bize diz çöktürsün. Saraylar, padişahlar, fermanlar, vatan cepheleri, darbeler, idam sehpaları bize diz çöktüremedi ki senin kumpasların diz çöktürsün. Her türlü kumpasınızın karşısında ne Özgür Özel ne Ekrem İmamoğlu ne de CHP bir adım geri atmayacak, sizi iktidardan gönderene kadar mücadeleye devam edecektir. Erdoğan, 27 yıl önce hapishaneye girerken ne diyordu; 'Hürriyetlerin kullanılmadığı bir demokrasi düşünülemez ve hürriyetler ancak hukuk yoluyla garanti altına alınabilir çünkü hukuksuz bir demokrasi haksız bir demokrasidir.' ' Yargı, artık baskıcı bir rejimin aleti olmuştur' diyen, 'Gayriahlaki ve hukuki yollarla milli iradeyi yok etmek istiyorsunuz' diyen kimdi? Erdoğan'dı. Şimdi aynı Erdoğan sokaklarda, meydanlarda onun 27 yıl önceki sözlerini hatırlatan gençlere ahlaksız diyor, soysuz diyor, provokatör diyor, vandal diyor, marjinal diyor. Recep Tayyip Erdoğan niçin kızıyorsun? O gençler sana senin sözlerini hatırlatıyor.

"Bu haksızlıklarınızın, hukuksuzluklarınızın hesabını bu dünyada da mahşerde da mutlaka vereceksiniz"

O gençlerin yol göstericisi padişahın idam fermanını yırtıp atan, yedi düveli dize getiren Mustafa Kemal Atatürk'tür. O gençler yetkiyi Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıyor. O gençler 12 Martlarda, 12 Eylüllerde idam sehpalarını kendisi tekmeleyen onurlu gençlerin mirasçılarıdır. O gençler seni ilk seçimde gönderecek olanlardır. Bugün Kadir Gecesi, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Bu mübarek ayda, bu mübarek gecede bir kez daha hatırlatıyorum: İslam'ın tek şartı namaz kılmak, oruç tutmak değildir. Peygamberimiz'in buyurduğu gibi 'Bir saat adaletle hükmetmek bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.' Dinimize göre en büyük günahlar iftira atmak, kul hakkı yemek, yalan söylemektir. Hiç merak etmeyin, bu haksızlıklarınızın, hukuksuzluklarınızın hesabını bu dünyada da mahşerde da mutlaka vereceksiniz.

Çıkıyorsunuz kürsülerde, trol hesaplarınızda Recep Tayyip Erdoğan için 'Yiğit Genel Başkanımız' diyorsunuz. Anadolu'da yiğitlik arkadan vurarak, kumpas kurarak, çelme takarak olmaz; yiğitlik er meydanında belli olur. Bizim yiğidimiz, aslanımız kumpaslarınızla Silivri'de; sizin yiğit dediğiniz binlerce korumayla Meclise gelebiliyor. Kendinize güveniyorsanız getirin sandığı mert de kimmiş namert da kimmiş herkes görsün, kararı halk versin."