Ulaş\'ta Leylekler İlgi Odağı Oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye binası karşısında bulunan elektrik direğine yuva yapan leylekler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

İlçe sakinlerinden Özgür Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa gelen leyleğin elektrik direğine yuva yaptığını ve kuluçkaya yattığını söyledi.

Karakaya, leyleğin 3 yavrusu olduğunu ve yavrularını büyütmeye başladığını belirtti.

Leylekleri görenlerin bol bol fotoğraf çektiğini anlatan Karakaya, "Rahatsız etmemek için ilçe halkımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Yuvalarında çıkardıkları sesler değişik bir ortam yaratıyor, onlar bizlere bizler de onlara alıştık. İnşallah seneye kurdukları yuvalarına tekrar dönerek bizleri sevindirirler." dedi.