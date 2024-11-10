Ulaştırma Kulübü Öğrencilerinden Anlamlı Klip: Atatürk'ü Havacılıkla Andılar - Son Dakika
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Ulaştırma Kulübü Öğrencilerinden Anlamlı Klip: Atatürk'ü Havacılıkla Andılar

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Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Baş Komutan Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında hazırladıkları klip ile Atatürk'ün havacılığa dair tavsiyelerini aktardılar. Tarihi mekanlarda çekim yaparak günümüz havacılığındaki gelişmeleri ve Atatürk'ün izinde yapılan çalışmaları anlattılar. Klip, sosyal medyada geniş ilgi gördü.

10.11.2024 15:52
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Ulaştırma Kulübü öğrencilerinden Atatürk'ün vefat yıldönümüne özel anlamlı klip beğeni topladı

Atatürk'ün havacılığa dair tavsiyelerini havacılıkta gelinen son durum ile aktardılar

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Baş Komutan Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında, hazırladıkları klip ile havacılığa dair tavsiyeleriyle andı.

Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri Tarihi Kongre binası, Kars Kapı Şehitliği, Atatürk evinde yaptıkları çekimlerde Atatürk'ün havacılığa dair tavsiyelerini seslendirdiler. Atatürk'ün izinde yapılan çalışmaları anlatan öğrenciler, 'Gökleri'i stikbal kurduk. Taarruz helikopteri Atak, Gökbey, Kaan, Hürkuş'u göklerle buluşturduk' dediler.

Öğrenciler uydu ve uzay alanında yapılan çalışmaları da görsellerle ifade ederek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile şanlı bayrağımızın uzaya gönderildiğini aktardılar.

Akıncı, Kızıl Elma, Anka ve Aksungur ile havacılıkta alınan mesafenin anlatıldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma Kulübü Öğrencilerinden Anlamlı Klip: Atatürk'ü Havacılıkla Andılar - Son Dakika

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