Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya\'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirterek, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

26.04.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirterek, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Ereğli ilçesindeki şantiye programında, yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini ifade etti.

Projenin stratejik özelliğine işaret eden Uraloğlu, demir yollarının güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, demir yollarının Türkiye'nin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik öneminin büyük olduğuna dikkati çekti.

Son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarını, 2002'den itibaren gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni atılım başlattık. Demir yolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni anlayışla ele aldık.

Projelerimizle sadece doğu-batı değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını, ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık ve çalışmalarımızı buna göre üretiyoruz. Ülkemizde demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdik. Son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik."

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda 4 milyon yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu, uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduklarını, ülkeyi yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını söyledi.

Yüksek hızlı tren işletmesinde son olarak Ankara- Sivas hattında hizmet verildiğine değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

" Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi arasında hızlı tren bağlantısı kuran Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'mızı 2022'de hizmete açmıştık. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Şimdi bu hattın devamı olan 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük dönüşümün kapısını aralayacaktır."

Uraloğlu, bu hatta 5 istasyon, 2 tünel, 52 alt ve üst geçit, 15 köprü, 147 menfezi inşa ettiklerini bildirdi.

Karaman-Ulukışla arası 50 dakikaya düşecek

Hattın yük potansiyelinin yıllık 33,48 milyon ton, yolcu taşımacılığında ise 2,73 milyon olacağı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Projemizin tamamlanmasıyla Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan sadece 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendiriyoruz. Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da böylece sağlamış olacağız. Hattımızın devamında Ulukışla- Yenice arasında şimdilik mevcut hatla yakın gelecekte de inşa edeceğimiz hızlı tren hattıyla başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye, Gaziantep'teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşmış olacağız.

Bu merkezlerin Anadolu ile bağlantısının hızlı ve güvenli şekilde sağlanması, bu hattın bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını daha da arttıracak. Hattımızın tamamlanmasıyla Mersin'den hareket eden bir hızlı tren Karaman, Konya ve Ankara üzerinden İstanbul'a ya da Afyonkarahisar üzerinden bittiğinde İzmir'e inşallah ulaşacak."

Uraloğlu, Karaman-Ulukışla projesinde alt ve üst yapı işlerinde yaklaşık yüzde 92'lik fiziki ilerleme sağlandığını, 2027'nin ilk aylarında burayı işletmeye açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Güncel, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basını: Pentagon, Türkiye’nin F-35 programına katılımının Ege’de dengeleri bozmayacağı görüşünde Yunan basını: Pentagon, Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege'de dengeleri bozmayacağı görüşünde
Devlet memurluğuna yeni şart hazırlığı Devlet memurluğuna yeni şart hazırlığı
Devreye girerlerse alırlar Transferde Fenerbahçe’nin canını sıkan gelişme Devreye girerlerse alırlar! Transferde Fenerbahçe'nin canını sıkan gelişme
Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı
Yatırım devi açıkladı: İşte Bitcoin’in altını geçeceği tarih Yatırım devi açıkladı: İşte Bitcoin'in altını geçeceği tarih
Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti
Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi
Başkanın uykuları kaçıyor Juventus’ta Kenan ve Osimhen korkusu Başkanın uykuları kaçıyor! Juventus'ta Kenan ve Osimhen korkusu
Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun’un dudaklarından iki cümle döküldü Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun'un dudaklarından iki cümle döküldü
Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber Polisler, ailesini kurtardı Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber! Polisler, ailesini kurtardı
Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti

14:56
Japon deprem uzmanından endişelendiren sözler: İki ay içinde İstanbul’da deprem olabilir
Japon deprem uzmanından endişelendiren sözler: İki ay içinde İstanbul'da deprem olabilir
13:07
İran’da limanda şiddetli patlama
İran'da limanda şiddetli patlama
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
10:59
Ali Koç’tan devam kararı: Görevimizin başındayız
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız
10:00
Papa’ya son veda Türkiye’den bir isim de törende
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende
17:31
Trabzonspor’a Gençlik Ligi’nde finali getiren şahane gol
Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol
17:30
TFF’den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezası
TFF'den Süper Lig ekibinin başkanına hak mahrumiyeti cezası
17:19
Doğum gününde deprem olmasın diye dilek tuttu depreme yakalandı İşte o anlar...
Doğum gününde deprem olmasın diye dilek tuttu depreme yakalandı! İşte o anlar...
17:14
NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan kara delik keşfetti
NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan kara delik keşfetti
17:07
CHP kurultayları için açılan iptal davaları birleştirildi
CHP kurultayları için açılan iptal davaları birleştirildi
16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:48
Belediyeden tepki çeken karar Sırrı Süreyya Önder’e büyük ayıp
Belediyeden tepki çeken karar! Sırrı Süreyya Önder'e büyük ayıp
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
16:30
Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti
Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 15:40:14. #7.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.