Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SpaceX'in Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SpaceX firmasının Texas'taki üretim ve fırlatma tesisini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma töreni için ABD'ye giden Uraloğlu, SpaceX firmasının Texas eyaletinin Brownsville şehrinde bulunan tesisinde incelemelerde bulundu.

Burada ana üretim alanlarını gezen Uraloğlu, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, SpaceX'in ana üretim tesislerinin teknoloji, mühendislik ve alın terinin buluştuğu yer olduğunu ifade etti.

Gözlemlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"SpaceX'in roketlerini ürettiği ana üretim tesislerini gezdik. Burada teknoloji, mühendislik, alın teri ve emek var. Starship roketini burada üretiyor ve fırlatıyorlar. Buradan haftada bir fırlatma yapmayı öngörüyorlar. Üretim tesisi ile fırlatma tesisinin aynı yerde olması önemli. Tasarlayan, projelendiren, üreten ve fırlatan aynı mühendis ekip. Her şeyi kendileri yapabilir durumdalar. Starship roketi ile 60 alçak yörünge uydusunu buradan aynı anda fırlatabilecekler. Gönderilen roketler aynı zamanda yine tesise dönerek tekrar kullanılabilecek. Türksat 6A uydusunu ülke olarak ürettik, inşallah bunları da yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, desteğiyle, gösterdiği hedefle uzay vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"Türksat 6A'da herhangi bir aksaklık yok"

Türksat 6A uydusunu 9 Temmuz'da Florida'nın Cape Canaveral bölgesindeki SpaceX'in merkezinden Falcon 9 roketiyle yörüngesine başarıyla fırlattıklarını anımsatan Uraloğlu, "Herhangi bir aksaklık yok. Güneş panellerinin açılmasından sinyal alınmasına kadar bütün aşamalarda olması gerekenler oluyor. Türksat 6A'yı beraberce, ülke olarak yaptık ve uzaya gönderdik." ifadelerini kullandı.