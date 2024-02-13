Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon\'dan aldığı güçle hizmet etmeye devam edecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Trabzon'dan aldığımız güçle beraber, hem Trabzon'a hem bütün Türkiye'ye, yetmedi bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz ' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Sürmene ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, dükkanları gezerek esnafların taleplerini dinledi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için desteklerini istedi. Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, esnaf ziyaretinin ardından belediyeye giden Uraloğlu'na ilçeye özgü Sürmene bıçağı hediye etti. Bakan Uraloğlu, belediye ziyaretinin ardından Başaran Gemi Tersanesi'ne giderek buradaki yönetici ve işçilerle sohbet etti. Buradan Of ilçesine giden Uraloğlu, İrfanlı Mahallesi'ndeki esnafları gezdi taleplerini dinledi.
Of ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, ziyaret noktalarındaki esnaf ve halkın desteğini istediklerini belirterek, 'Of'tan bütün Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Bugün arkadaşlarımızla beraber Sürmene ve Of ilçelerimizde esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bir tersanemizi de ziyaret ettik. Sonrasında Sürmene Belediye Başkanlığımıza giderek başkanımızın talepleriyle ilgili istişarede bulunduk. Sürmene'mizin her zaman olduğu gibi bu seçim sürecinde de desteğini istedik. Şimdi ise Of'a geldik sağ olsun buradaki vatandaşlarımız, esnaflarımız bizi hoşgörüyle karşılıyorlar. Arkadaşlarımızla esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın dertlerini, teleplerini dinliyoruz, seçim vesilesiyle de dokunmamız gereken konulara dokunuyoruz. Of her zaman durduğu nokta bizim için kıymetlidir. Biz Of'un duasını almaya geldik. Of'un duasını alıyoruz. Bundan sonra da oyunu alacağız Allah'ın izniyle. ve durmak yok, yola devam diyerek Of'tan bütün batıya doğru Allah'ın izniyle devam etmiş olacağız' diye konuştu.
'TRABZON YANIMIZDA KAYA GİBİ DURDU'
Trabzon şehrinin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 'Trabzon'un duruşu bizim için çok önemli, Cumhurbaşkanımız aday tanıtım toplantısında Trabzon adayını tanıtırken ne dedi 'Oy Trabzon Trabzon' dedi. ya bu güzel bir şey. Yani Trabzon'a gerçekten biz hizmet etmeye çalıştık. Cumhurbaşkanı Trabzon'a her zaman ayrı bir kıymet verdi. Biz de hizmet etmeye çalıştık. Yaptıklarımız var, ihtiyaçlar var. Ama Trabzon'da her zaman bizim yanımızda kaya gibi durdu. Allah'ın izniyle biz o Trabzon'un duruşunu kendi arkamızda, kendi yanımızda, her zaman gördük. Bundan sonra da göreceğimizle ilgili bir şüphemiz yok. ve Trabzon'dan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye yetmedi, bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah? dedi.
Bakan Uraloğlu programının ardından Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti. (DHA)
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mikail Güvenir (44), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'dan aldığı güçle hizmet etmeye devam edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?