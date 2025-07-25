Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk." dedi.

Uraloğlu, Manavgat ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla düzenlenen Antalya- Alanya Otoyolu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün hem otoyolun temelini atacaklarını hem de Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

İki projenin de Antalya'yı hem denizde hem de karada dünya sahnesinde bir adım daha öne taşıyacağını, turizmi, ticareti ve yaşamı yeniden şekillendireceğini söyleyen Uraloğlu, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" vizyonuyla Türkiye'yi çağdaş altyapıyla donatma azimlerinin bu törende bir kez daha vücut bulduğunu ifade eden Uraloğlu, yeni ulaştırma hamleleriyle Türkiye'ye çağ atlatan önemli altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye'yi hava yollarından deniz yollarına, kara yollarından demir yollarına çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir lojistik merkeze dönüştürdüklerini aktaran Uraloğlu, "Bu ulaşım modları arasında kara yolu taşımacılığı, yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkanı vermesi, güzergah seçiminde esneklik sağlaması, parça yüklerin daha kolay ve belli mesafelere kadar daha hızlı taşınabilmesi gibi ana faydalarıyla ulaşımın vazgeçilmez modu olarak karşımıza çıkıyor. Kara yolu taşımacılığı gelişmiş ülkelerin hem uluslararası hem de ülke içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynuyor. Adeta bir vücudun kılcal damarları gibi, şehirleri, insanları ve ekonomiyi bir araya getiriyor, üretimi teşvik ediyor, ticareti canlandırıyor ve turizmi hareketlendiriyor." diye konuştu.

"Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık"

Türkiye'de son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde kara yolu yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 84'üne hizmet veriyor. 23 yıl içerisinde 8,5 milyon olan araç sayımız 32 milyona yükselmiş, 52,3 milyar olan taşıt-kilometre değeri, 2024'te 163 milyara yaklaşmışken, yani kara yollarımızda hareketlilik 3 katına çıkmışken ortalama seyahat hızımız ise saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi."

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdikleri bildirdi.

Kentte 2002'de 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 741 kilometreye çıkarıldığını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"123 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 1064 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Antalya-Kemer-Tekirova- Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladık. Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya- Gazipaşa Yolu, Kumuca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ- Elmalı Yolu, Konaklı- Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi bağlantı yollarını da açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun kalan kesimi, Alanya Doğu Çevre Yolu, Elmalı-Finike Yolu, Antalya-Taşağıl-Konya Yolu, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarından oluşan 4 kilit kavşağı farklı seviyeli kavşağa dönüştürecek çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Antalya ve Alanya'nın Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızları olduğunu ifade eden Uraloğlu, her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bu merkezlerin, yazın sıcak günlerinden kışın ılık esintilerine kadar her mevsim bir cazibe noktası olduğunu dile getirdi.

Bölgede artan nüfus ve turizm hareketliliğinin, ulaşım altyapısına yeni bir soluk getirme ihtiyacını doğurduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İşte, Antalya-Alanya Otoyolu, tam da bu ihtiyaca cevap vermek için doğuyor. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik bir medeniyet hattıdır. Proje kapsamında; Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşakları olmak üzere 7 kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz. Serik Kavşağı'ndan başlayan otoyolumuzun güzergahı doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı'nda sonlanacak."

Otoyol, yıllık toplamda 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak

Otoyolun tasarım hızının ana taşıt yolu boyunca saatte 140 kilometre olarak belirlendiğini, bağlantı yollar için de saatte 110 kilometre olacak şekilde planlandığını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Otoyol, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlara stressiz bir yolculuk sunacak. Bölgeye gelen misafirler Alanya'nın Kleopatra Plajı'ndan Antalya'nın Kaleiçi'ne, Aspendos Tiyatrosu'ndan Manavgat'ın çağlayan şelalelerine daha kolay ulaşacak. Daha kısa sürede daha fazla destinasyonu keşfetme imkanı, bölgemizin turizm çeşitliliğini artıracak, yerel ekonomiyi canlandıracak ve yeni istihdam kapıları açacak. Bu yol, turizm faaliyetlerini zenginleştireceği gibi tarım faaliyetlerine de bereket katarak bölgemizin her bir değerini kucaklayacak. Bölgede yetişen meyve ve sebzeler daha hızlı pazarlara ulaşacak, esnafımızın ve çiftçimizin yüzü daha çok gülecek."

Yolun sadece bir ulaşım projesi olmadığının, kalkınma hamlesi olarak da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yolumuz, tamamlandığında güzergahtaki mevcut yol ile 150 dakika yani 2,5 saat süren seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek. Böylece trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplamda 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak, Toroslar'ın çam kokusunu, Akdeniz'in berrak sularını ve bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız. Otoyolumuzun, önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edilecek olmasıdır. Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye'mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir."

Bakan Uraloğlu, projenin bu toprakların ruhuna işlenecek bir Türkiye Yüzyılı nişanesi olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından otoyolun temeli atıldı.