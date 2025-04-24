Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: \'Deprem Sonrası Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor\'

İSTANBUL'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz öncelikle depremini ilk anından itibaren 4 ana ulaşım modunda ve haberleşme ve iletişim yapılarında gerekli tespitlerde bulunduk ve süreci yakından takip ettik, sahadaki arkadaşlarımızla beraber. Ulaştırmaya baktığımızda demir yolu, karayolu, deniz yolu ve hava yolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını ifade etmek isterim. Deniz yapılarında bir problem olmadı. Tamamen deniz ulaşımı devam etti. Havacılık da, havalimanlarımızda hemen deprem sonrasında bir pist kontrolleri sonrasında, kısa süreli bir ulaşımı durdurduk. Pist kontrolleri sonrasında da tekrar oraların aktif hale gelmesini ve hizmete devam etmesini sağladık. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir hizmet sunduğunu söylemek isterim. Karayollarına baktığımızda, kara yolu ve demir yolunu beraber değerlendirebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tünelleri. Buralarda önemli bir problemin yaşanmadığı, depremin hissedildiği, etkilediği ancak işlevine herhangi bir halel getirmediği, sadece Marmaray'da sarı ikaza geçtiğimizi ve kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmetine devam ettiğini özellikle söylemek isterim. Burada 1915 Çanakkale Köprüsü, yine Osmangazi Köprüsü de depremden etkilenen yapılarımız oldu. Ama herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söylemek isterim. İstanbul'un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı şekilde bir problem olmadığını, özellikle D100 ve TEM'deki depreme yönelik viyadüklerdeki, köprülerdeki iyileştirmelerin bu sonuçta ciddi etkisi olduğunu söylemek isterim. Yine İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı. Hiç kimsenin, bu anlamda olumsuzluk yaşamadığını ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 400 kilometrelik otoyolun ne kadar kıymetli olduğunu bu vesileyle teyit etmiş olduk. Yine Çamlıca Kulesi, dünyanın en yüksek yapılarından bir tanesi. Depremi en çok hisseden yapımız oldu. Orada da bir problem olmadı. Sadece ihtiyaten dün tamamen tahliye ettikten sonra kapattık. Herhangi bir problem yok" dedi.

'ALTYAPIYI İYİLEŞTİRME NOKTASINDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, "Tabii burada konuşmamız gereken ve kamuoyunun en çok gündemine oturan, haberleşme ve iletişimle ilgili bazı problemlerin yaşandığıyla ilgili. Biz tabii 2019 Silivri depreminden sonra İstanbul'daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda artırdığımızı belirtmek isterim. Normalin 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun ses çağrısı, yani GSM haberleşmesi noktasında ses çağrısı olduğunu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75 tanesinin karşılandığını, ilk 15 dakikada yüzde 25'lik bir karşılanamama maalesef olduğunu belirtmek isterim. İnternet tarafında bunun olmadığını WhatsApp'tır Telegram'dır, Facetime'dır. Burada herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyiyle görüşmelerini, iletişimi sağladıklarını gördük. Buradan özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Siz şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda hani 150 bin, 200 bin araç geçirebiliriz tek yönlü. Siz oraya 500 bin aracı eğer yönlendirirseniz, elbette orada kapasitede bir sıkıntı olacaktır. Biraz bunu yaşadık. Ancak bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim" dedi.