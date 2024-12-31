Ülkesine dönen Mahir: Suriye'nin geleceği için el birliğiyle çalışacağız - Son Dakika
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Ülkesine dönen Mahir: Suriye'nin geleceği için el birliğiyle çalışacağız

Ülkesine dönen Mahir: Suriye\'nin geleceği için el birliğiyle çalışacağız

SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den ülkesine dönen Mahir Muhammed Hammadi (34), "Misafirlik sona erdi.

31.12.2024 13:36  Güncelleme: 13:42
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SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den ülkesine dönen Mahir Muhammed Hammadi (34), "Misafirlik sona erdi. Kendimize ait arazilerde çiftçilik yaparak geçimizi sürdürecek ve Suriye'nin daha iyi geleceği için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

Muhaliflerin yönetimi ele geçirip, geçici hükümet kurmalarının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, sıra bekleyen Suriyelilere başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.

'TÜRKLERİN İNSANLIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ'

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine giden Suriyeli Halit El Muhammed (35), Esad'ın zulmünden kaçarak geldiği Türkiye'de 3,5 yıldan bu yana yaşadığını belirterek, "Şimdi İdlib'e gidiyorum. Beşar kaçtı, Suriye hürriyetine, özgürlüğüne kavuştu. Allah'a şükürler olsun, artık ülkemize gideceğiz. Türkiye'de kaldığımız sürede, Türklerden asla kötü bir davranış görmedik. Her zaman her konuda bize yardımcı oldular, destek verdiler. Bizlere gösterdikleri bu yardımseverliklerini, insanlıklarını asla unutmayacağız. Giderken de Türklere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'KENDİ ARAZİMİZDE ÇİFTÇİLİK YAPACAĞIM'

Halit El Muhammed'in kardeşi Mahir Muhammed Hammadi ise "Türklere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bize kapılarını açan herkese teşekkür ederiz. Ziraatla uğraşıyordum. Ülkemiz hürriyetine kavuştu. Misafirlik sona erdi. İdlib'in Maart el-Numan beldesinde kendimize ait arazilerde çiftçilik yaparak geçimizi sürdürecek ve Suriye'nin daha iyi geleceği için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Tarım, Son Dakika

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