Uludağ'da Kayak Sezonu Başladı - Son Dakika
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Uludağ'da Kayak Sezonu Başladı

Uludağ\'da Kayak Sezonu Başladı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 44 santimetreye ulaşarak kayak sezonunun başlamasına sebep oldu. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler kayak pistlerine akın etti, jandarma ise zinciriz araçların çıkışına izin vermedi.

16.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:21
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının 44 santimetreye ulaşması ile kayak sezonu başladı. Otellerin telesiyej ve teleskileri faaliyete geçerken; hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, kayak pistlerine akın etti.

Mevsimin ilk karının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da, 14 Aralık'ta yoğun kar yağışı başladı. Oteller bölgesinde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 44 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 8, en düşük sıfırın altında 13 derece olarak kaydedildi.

KAR ÜSTÜNDE HALAY

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, kayak pistlerine akın etti. Kimi tatilciler gece boyunca kayak yapmanın keyfini yaşadı. Otomobillerin arkasına halat bağlayan tatilciler yollarda snowboard yaparken, bazı vatandaşlar da kar üstünde halay çekerek eğlendi.

ZİNCİRSİZ ÇIKIŞA İZİN VERİLMİYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Jandarmanın Milli Park gişelerinden itibaren araçlarında zincir olmayan sürücülerin çıkışına izin vermediği Uludağ'da, Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, devam eden kar yağışının yolları kapatmaması için tuzlama ve kürüme çalışması gerçekleştiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Uludağ'da kar yağışı bugün öğle saatlerine kadar devam edecek. Yarından itibaren Uludağ'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hafta boyunca ise Uludağ'da kar beklenmiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Kayak Sezonu Başladı - Son Dakika

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