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Uludağ'da suni karlama başladı

BURSA - Türkiye'de kış turizminin cazibe merkezi Uludağ, beyaz örtüye hasret kaldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi kar yağışlarını geciktirdi. İşletmeler, çareyi suni karlama makinelerinde buldu. Pistler, özel makinelerle yağdırılan suni kar ile beyaza büründü.

Türkiye'de kış turizminin gözde merkezlerinin başında Uludağ geliyor. Uludağ, her yıl ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce turisti ağırlıyor. Sezon açılışı için geri sayımın başladığı Uludağ'da işletmeler, dört gözle pistlerin beyaz örtüye kavuşmasını bekliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Uludağ'ı da kar yağışına hasret bıraktı. 300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'da beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi işletmeleri harekete geçirdi. Sezonun açılmasını iple çeken işletmeler, özel makinelerle pistlere 'suni kar' yağdırmaya başladı. Suni karlama yöntemiyle pistler yavaş yavaş beyaza bürünmeye başladı.

Uludağ'daki turizm işletmecilerinden İbrahim Garip, sezona yönelik yapılan suni karlama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülkemizin en önemli kış turizm merkezi Uludağ, son dönemde mevsim yaşanan değişimin etkisiyle beklediği kar yağışına kavuşamıyor. Bu nedenle sezon açılışı her geçen yıl biraz daha ileri bir tarihe öteleniyor. Yerli ve yabancı turist açısından ülkenin en önemli markalarından biri olan Uludağ'ın cazibesini korumamız gerekiyor. Zirvedeki işletmeler olarak bizler de çareyi suni karlamada bulduk. Zirvede geceleri sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine rağmen kar yağışının gerçekleşmemesi ve kalıcı olmaması nedeniyle işletmeler, pistleri suni kar ile beyaza bürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının olumsuz etkilenmemesi ve sezona hazır olabilmek adına biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu yıl yoğun bir kar yağışıyla dolu dolu bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."