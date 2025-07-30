Uludağ'daki 15 Otelin Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika
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Uludağ'daki 15 Otelin Ruhsatı İptal Edildi

Uludağ\'daki 15 Otelin Ruhsatı İptal Edildi
30.07.2025 10:15
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uludağ'daki 15 otelin eksikliklerini gidermesi için 31 Aralık'a kadar süre verdi.

KAYAKSEVERLER tarafından 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'daki 20 otelden çalışma ruhsatları iptal edilen 15'ine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile eksikliklerini gidermesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi. Giderilecek eksiklikler sadece yangın önlemleriyle sınırlı değil. Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor.

Türkiye'nin ilk ilk kayak merkezi olan Uludağ, kış aylarında doğal güzelliğiyle kayakseverler tarafından 'beyaz cennet' olarak tanımlanıyor. 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk, 78 kişinin öldüğü yangının ardından Uludağ'da da 17 Mart'ta kapatıldığı için müşterisi bulunmayan Kervansaray Otel'de 27 Mart'ta çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) ve eşi Fikriye Usta (54) hayatını kaybetti.

15 OTELİN ÇALIŞMA RUHSATI YOK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, her iki otelde çıkan yangınlar sonrası kayak merkezlerindeki otel ve tesisler de gözlem altına alındı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu. Yapılan denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi. Otellerden 17'sinin çalışma ruhsatı Osmangazi Belediyesi, turizm işletme belgeleri ise bakanlık tarafından iptal edildi. 2'nci Oteller Bölgesi'nde yeni açılan bir otel eksikliklerini tamamlayıp, ruhsatını aldı. Bir diğer işletme ise 'yürütmeyi durdurma kararı' aldırdı.

BAKANLIK 31 ARALIK'A KADAR SÜRE VERDİ

Şu anda ruhsatı bulunmayan 15 otele, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile eksikliklerini gidermesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi. Giderilecek eksiklikler sadece yangın önlemleriyle sınırlı değil. Tesislerin kaçak olan tüm katlarını yıkıp, binalarını depreme dayanıklı hale getirmeleri de gerekiyor. Otellerin her birinin ortalama masrafının ise 20 ile 60 milyon lira arasında olması bekleniyor.

EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYEN OTELLER YENİ SEZONDA AÇILMAYACAK

Osmangazi Belediyesi yetkilileri de otellerin sadece yangın önlemleriyle ilgili eksikliklerini gidermesinin yeterli olmayacağını belirtti. Tesislerin, binalarını depreme dayanıklı hale getirdikten sonra bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla çalışma ruhsatı alabileceklerini, aksi halde ruhsatları yenilenmeyeceği için yeni sezonda kapalı kalacaklarını kaydetti.

'BÜYÜK BÖLÜMÜ MÜŞTERİ KABUL EDEMEME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) yetkilileri ise otellerin tesislerini yeni yapılmış gibi baştan sona yenilemesi gerektiğini belirtti. Eski bina stokunun yoğun bulunduğu bölgede, yeni mevzuatların uygulanmasının istenmesi sonrası tesislerin bu sorunlar ile karşılaştığını, otellerin yeni sezona kadar tüm eksikliklerini gidermesinin çok kolay gözükmediğini ifade etti. Bu durumda yeni kayak sezonunda Uludağ'daki otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edememe riski ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

Öte yandan Uludağ, kayak sezonun başladığı 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, kara yolu ve teleferik ile gelen 793 bin 26 tatilciyi ağırlarken, Milli Parklara ait gişelerden aynı dönemde 161 bin 610 araç geçiş yaptı.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Aralık, Turizm, Uludağ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'daki 15 Otelin Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika

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