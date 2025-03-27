Uludağ'daki Otel Yangını: 2 Ölü

(BURSA) - Bursa Valiliği, Uludağ'daki bir otelde çıkan yangına ilişkin, 2 Ocak 2025 tarihinde konaklama izni iptal edilen ve müşterisi bulunmayan oteldeki 12 personelin müdahale ekipleri tarafından çıkarıldığını, çıkarılan personelden 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bursa Valiliği, Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde, bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.

Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."