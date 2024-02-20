Uludere\'de kar eksikliği nedeniyle hayvanlar erken dağa çıkarıldı

Güncel

İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Uludere'nin bu köyünde kar fazla yağmayınca köylüler hayvanlarını erken dağa çıkardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi Habur-2 köyünde bu yıl kar fazla yağmayınca besiciler, hayvanlarını erken dağa çıkardı.

Konumu itibariyle Türkiye ile Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köy, rakımı oldukça düşük olduğundan bu yıl fazla kar yağmadı. Hayvancılıkla uğraşan köylüler, bahar havasında geçen kış aylarında hayvanlarını dağa götürmeye başladı.

Yeşeren otlarla yemlenen keçiler gün boyu dağda otlatıldıktan sonra akşam saatlerinde 3 kilometrelik yolu geri dönüp köye getiren köyler, yorucu geçen kış aylarında rahat nefes aldı. Hafta sonları çobanlık yaparak ailelerine yardım eden çocuklar, keçi sürülerine gözleri gibi bakıyor. Köye yakın komato bölgesinde hayvanlarını otlatmaya çalışan 16 yaşındaki Sinan Sak ile 13 yaşındaki Abdullah Sak, yıllardır çobanlık yaptıklarını söyledi.

Sinan Sak, kar yağmadığı için iki haftadır hayvanlarını dağa çıkardıklarını belirterek, "Bu yıl kar fazla yağmadı. Köyümüzün dağları yeşerdi, bizlerde hem saman kalmadığı için hemde havalar güzel olduğu için 3 kilometrelik yolu geldikten sonra bu dağlarda akşama kadar hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.

Abdullah Sak ise, saman kalmadığı için dağa bu yıl erken çıktıklarını, hayvancılığını zor bir iş olduğunu, ailelerine yardım etmeye çalıştıklarını dile getirdi.