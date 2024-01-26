Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiilleri önlemesi gerektiğine hükmetti
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti. Karar, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı ve İsrail'in insan hakları ihlallerine son vermesi için baskıyı artırdı.
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti.
Kaynak: AA