Uluslararası Adalet Divanı, İsrail\'in Soykırım Sözleşmesi\'nde yasaklanan fiilleri işlememesi için önlem almalı

17:13 •
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
17:03 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum•
16:05 • •
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti
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