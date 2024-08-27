Uluslararası Af Örgütü, Danimarka'nın İsrail'e silah ihracatı davasına tepki gösterdi

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Uluslararası Af Örgütü, İsrail'e F-35 savaş uçakları için parça tedarikini durdurması çağrısıyla Danimarka'ya karşı açtığı davaya atıfta bulunarak, Kopenhag yönetiminin, bu durumun yasa dışı olup olmadığına yerel mahkemelerin karar vermesine izin vermeyeceğini belirtmesine tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü Danimarka Genel Sekreteri Vibe Klarup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkede hükümet, uluslararası yükümlülüklerine uyum söz konusu olduğunda ulusal mahkemelerin kendilerini denetlemesini engellemeye çalışmamalı." dedi.

Klarup, İsrail'e F-35 savaş uçakları için parça tedarikini durdurması çağrısıyla Danimarka'ya karşı açılan davaya atıfta bulunarak, Kopenhag yönetiminin bu durumun yasa dışı olup olmadığına yerel mahkemelerin karar vermesine izin vermeyeceğini belirtmesine tepki gösterdi.

Danimarka hükümetinin davanın mahkemede görülmesinden kaçınmaya çalışmasının kendilerini derinden şaşırttığını dile getiren Klarup, "Gazze bekleyemez. Danimarka'nın İsrail'e silah ihracatı devam ederken felaket her geçen gün daha da kötüleşiyor." diye konuştu.

Klarup, Uluslararası Af Örgütünün, dünyanın dört bir yanında insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini belgelemek için çalıştığını vurgulayarak, "Elbette hayretler içindeyiz. Danimarka hükümeti gerçekten de uluslararası hukuka saygının Danimarka mahkemelerinde test edilemeyeceğine mi inanıyor?" ifadelerini kullandı.

Danimarka merkezli 4 farklı insan hakları örgütü tarafından, İsrail'e silah ihracatına izin vererek yasal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle mart ayında Danimarka aleyhine dava açılmıştı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e F-35 parçaları satmaya devam etmesine rağmen Danimarka hükümetinin yasa dışı silah ihracatından "suçlu olmadığını" iddia etmişti.

Rasmussen, hükümetinin İsrail'e önemli askeri donanım satmasının yasa dışı olup olmadığına yerel mahkemelerin karar vermesine izin vermeyeceğini kaydetmişti.