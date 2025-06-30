Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde, "Aile ve İyilik" temasıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Aile Fuarı tamamlandı.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı kapsamında Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 27-29 Haziran arasında düzenlenen fuar sona erdi.

Fuar, aile alanında çalışmalar yürüten çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve akademisyeni bir araya getirdi. Üç gün süren fuar kapsamında yapılan söyleşi, panel ve konferanslarda aileyi kurma, koruma ile yaşatma süreçleri çeşitli yönleriyle ele alındı.

Fuara katılan 30 bine yakın ziyaretçi, ulusal ve uluslararası düzeyde 40 sivil toplum kuruluşunun stantlarını gezerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Etkinlik süresince ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Programa gelen çocuklar, Rafadan Tayfa'nın karakterlerine ait maskotların gösterilerini izledi ve kendilerine özel hazırlanan Oyun Sokağı'ndaki çeşitli etkinliklerle katıldı.

Sanat Sokağı'nda ise Türk-İslam Sanatları sergisi, el sanatları sergisi, sulu boya sergisi açıldı ve "Hayata Köprü Sanat" projesi kapsamında üretilen eserleri sergilendi. Ayrıca "Ailemde İyilik Var", "Aile ve Baba" temalı fotoğraf sergileri ile "Filistin" konulu karikatür yarışmasına katılan eserler de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Deri, mum, ebru, örgü ve müzik atölyelerinde ziyaretçiler, geleneksel sanatlarla yakından tanışma, uygulamalı etkinliklere katılma imkanı buldu.

Kapanış programında katılımcılar arasından yapılan çekilişle, üç çifte umre ödülü verildi.