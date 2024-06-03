Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu Düzenlenecek

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(BALIKESİR) - Sedoxy Sports Events organizasyonuyla gerçekleşecek Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül 2024 tarihinde yerli ve yabancı bin sporcunun katılımıyla koşulacak.

Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül 2024'te yerli ve yabancı binin üzerinde koşucunun katılımıyla düzenlenecek.

Ayvalık'ta düzenlenen ilk yarı maraton olma özelliği taşıyan organizasyonda 21 km, 10 km ve 5 km parkurları bulunacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, " Ege'nin incisi olan Ayvalık dünyaca bilinen bir turizm destinasyonu. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yılı vesilesiyle Ayvalık'ın kurtuluşu haftasında bu uluslararası koşuyu gerçekleştireceğiz. Bu ve buna benzer organizasyonlar hem bölgenin turizm sezonunu uzatarak gelirlerini arttırmaya yardımcı oluyor, hem de 'İki deniz bir şehir, gençlik ve spor kenti Balıkesir' vizyonumuzla da uyum gösteriyor" dedi.

Paşalimanı'ndan başlayacak yarışlar; yarı maraton parkuru sahil yolunu takip ederek önce Setur Ayvalık Marina'ya kadar gidecek ardından dönüp Şeytan Sofrası'na tırmanıp son olarak yine Paşalimanı'nda sona erecek. Bu süre zarfında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Yarışlarla ilgili ayrıntılı bilgi için "www.sedoxy.com" internet sitesi ziyaret edilebilecek.