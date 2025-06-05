Uluslararası Öğrenci Forumu İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Öğrenci Forumu İstanbul'da Yapıldı

Uluslararası Öğrenci Forumu İstanbul\'da Yapıldı
05.06.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Sınırları Aşmak: Uluslararası Öğrenci Forumu"nda Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunlar, deneyimler ve çözüm önerileri ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kavacık'taki Kuzey Kampüs'te yapılan forum iki oturumda gerçekleştirildi.

Forumun ilk bölümünde, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya'nın moderatörlüğünde "Uluslararası Öğrenciler İçin Türkiye'de Yaşam: Politika, Uygulama ve Gerçekler" başlığıyla mevcut durum ve sorunlar tartışıldı.

İkinci bölümde ise İstanbul Medipol Üniversitesi Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanlığı Ofisi'nden Dr. Öğr. Üyesi Halime Safiye Atalay'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda, "Deneyimler, Talepler ve Ortak Çözüm Önerileri" başlığı öğrencilerle masaya yatırıldı.

Etkinliğe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Dr. Selda Taşcı, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) temsilcisi Hamza Günaydın, insan hakları aktivisti Yıldız Önen, Yeşilay temsilcisi Rukiye Gülerce ile bazı davetliler katıldı.

"Evrensel bir kentte öğrencinin yerlisi ya da yabancısı olmaz"

Forumun açılışında İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Semih Korkut, Medipol Akdeniz Araştırma Merkezi (MEDAR) Müdürü Prof. Dr. Bekir Berat Özipek konuşma yaptı.

Prof. Dr. Özipek, yerli veya yabancı ayrımının anlamını yitirdiği bir anlayışla forumu düzenlediklerini, uluslararasılaşmanın üniversite yapısının önemli parçası olduğunu belirtti.

Evrenselliğin bu kurumların olmazsa olmaz bir yönünü temsil ettiğini anlatan Özipek, "Evrensel bir kentte öğrencinin yerlisi ya da yabancısı olmaz. Bu nedenle 'yabancı öğrenci' yerine 'uluslararası öğrenci' ifadesini kullanmak önemli bir aşamadır." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ofis Yöneticisi Selim Vardarbaş, son yıllarda sokakta gözlemledikleri ayrımcı tutumların endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Biz ülkemize öğrenci kazandırırken kurallara uyarak ve kaliteli süreç yürütmeye gayret ediyoruz. Son 10 yılda Türkiye uluslararası öğrenci konusunda ciddi ivme yakaladı." diye konuştu.

UDEF Başkanı İslam, uluslararası öğrencilerin hala net statüye sahip olmadığını, "göçmen" kategorisi içine alındıklarını, sigortadan barınmaya, kayıt işlemlerinden sosyal güvenliğe kadar sistematik sorunların sürdüğünü, bu konudaki eksikliklerin hala çözülmediğini kaydetti.

İslam, sivil toplum kuruluşları olarak farklı platformlarda bu konuları dile getirdiklerini vurgulayarak, "Bunun devlet ve üniversiteler düzeyinde de gündeme alınması gerekiyor. Bazı üniversitelerde uluslararası öğrenci ofislerinin yeterli düzeyde çalışmadığını gözlemliyoruz. YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı), bu konuda üniversitelere ciddi tavsiyelerde bulunmalı." ifadelerini kullandı.

"Akademik ve kültürel çeşitlilik, üniversitemizi güçlendiriyor"

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmaz da uluslararası öğrencilerin akademik başarılarından örnekler verdi.

En çok uluslararası öğrenciye sahip üniversiteler arasında Türkiye genelinde ikinci, vakıf üniversiteleri genelinde birinci olduklarını, bu alanda öncü rol üstlendiklerini aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Akademik ve kültürel çeşitlilik, üniversitemizi güçlendiriyor. Akademik hayatlarını başarıyla sürdüren, yüksek lisans ve doktora düzeyinde başarılı olan öğrencilerimiz var. Türkiye'de akademisyen olarak kalıp bize katkı sunanlar olduğu gibi dünyanın saygın kurumlarında eğitimine devam eden mezunlarımız da var. Kültürel çeşitliliğe katkı sağlayan ve öğrencilerin aidiyet duygularını, kendi kimliklerini zedelemeden, aynı zamanda üniversitemizin değerleriyle uyum içinde bir noktada buluşturabilmek gerçekten çok kıymetli."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Taşcı da kurumsal işbirliği ve dijital platformlarla desteklenen sistematik bir yapı kurulmasının önemine işaret etti.

Taşcı, YÖK'ün "Study in Türkiye" uygulamasında uluslararası öğrenciler için bazı bilgilendirme platformlarının yer aldığını, tüm kurumların ortak hareket ettiği bir dijital mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, istanbul, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Öğrenci Forumu İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Öğrenci Forumu İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.