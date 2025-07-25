İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nda 7. Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası üniversite öğrencileri için bir çekim merkezi olması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Başkanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında imzalanan "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Toplantısı'nın 7'ncisi düzenlendi.

Toplantıda, bürokratik süreçleri en aza indirme, yükseköğretimde uluslararasılaşma hedefine daha hızlı ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik uluslararası öğrencilerin kayıt süreçlerine ilişkin alınan kararların uygulanmasına dair yol haritası ele alındı.

Ayrıca, ilgili paydaş kurumların görev alanına giren hususlarda atılması gereken adımlar detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıya, Göç İdaresi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.