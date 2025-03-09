Uluslararası Öğrenciler Aydın'da İftarda Buluştu

Aydın'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi.

Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim gören 30 ülkeden 200 öğrenciye yönelik iftar programı Efeler ilçesindeki tarihi Zincirlihan'da gerçekleştirildi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Uluslararası Öğrenci Derneği Genel Başkanı Abdullah Muhammed İslam, ramazanın paylaşma, arınma, tazelenme ve bir araya gelme ayı olduğunu belirterek, "Öyle bir sistem kurgulanmış ki hem eğitim için ülkemize gelen uluslararası öğrenciler burada üniversite eğitimlerini alıyor hem de biz farklı bir kültüre temas ediyoruz. Bu sayede gönül coğrafyamızla sağlıklı bağlar kuruluyor." dedi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural ve Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı da birer konuşma yaptı.

İftar programına Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve kurum müdürleri katıldı.