Uluslararası Öğrenciler Gazze İçin Bir Araya Geldi

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Başkentte düzenlenen etkinlikte bir araya gelen uluslararası öğrenci birliklerinin temsilcileri, Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde, "Birlik Yoksa Özgürlük de Yok" çağrısıyla bir otelde Filistin'e destek programı düzenlendi.

Farklı ülkelerin öğrenci birlikleri temsilcilerinin bulunduğu programda konuşan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, UDEF'in Türkiye genelinde 63 ilde teşkilatlandığını söyledi.

Türkiye'de 350 bin uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Sinan, 203 farklı ülke ve bölgeden gelen öğrencilerin Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktoralarını sürdürdüğünü, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde yer aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'den mezun olan uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye pozitif anlamda değer kattığını ifade eden Sinan, şöyle konuştu:

"Aramızdaki 40 farklı ülkeden öğrenci birlikleri sorumlularımız adına, özelde Filistin ve Gazze'de, genelde bütün dünyadaki zulümleri kınamak ve aynı zamanda birlikte hareket ederek yeniden özgürlüğe doğru bir kapı aralamak üzere bir araya geldik. Bütün insanlığı harekete geçmeye çağırıyoruz. Recep ayının ilk gününde, bütün kardeşlerimizle 'Birlik olmazsa özgürlük de olmaz. Birlik yoksa özgürlük de yok' ifadesini kullanarak, yeniden mazlum coğrafyaların, İslam coğrafyasının bir araya gelip, birlikte hareket etmesine yönelik çağrıyı dillendireceğiz."

Uluslararası Kudüs Gençlik Meclisi (UKGEM) Genel Sekreteri Burak Çıkıryel de İslam coğrafyasının dünya tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir zulümle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Siyonizmin kadın ve çocukları katledip, milyonlarca insanı yerinden ettiğini aktaran Çıkıryel, "Dünyanın her yerinde adalet, barış ve insanlık onurunun savunucusu olan tüm insanları, kuruluşları ve devletleri Siyonizme karşı birleşmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunulan programda, farklı ülkelerden gelen öğrenci birlikleri temsilcileri, kendi dillerinde barış ve özgürlük çağrılarını dile getirdi.