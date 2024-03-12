Uluslararası Yardım Kuruluşlarından Gemiyle Gıda Yardımı Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Uluslararası Yardım Kuruluşlarından Gemiyle Gıda Yardımı Gazze'ye Yola Çıkıyor

Uluslararası Yardım Kuruluşlarından Gemiyle Gıda Yardımı Gazze\'ye Yola Çıkıyor

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun gıda yardımını taşıyan gemi, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru hareket etmek üzere Larnaka limanından ayrılıyor. Yardım malzemesi öncesinde İsrailli yetkililer tarafından denetlenmiş olup, geminin Gazze açığına 2 gün sonra ulaşması bekleniyor.

12.03.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Uluslararası iki yardım kuruluşunun gıda malzemesini taşıyan gemi, ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkıyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, geminin, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanıldı.

Rum gazeteleri de yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini yazdı.

Kaynak: AA

Larnaka, Kıbrıs, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Yardım Kuruluşlarından Gemiyle Gıda Yardımı Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika

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