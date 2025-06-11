Ümit Özdağ'a 4,5 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a 4,5 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

11.06.2025 15:27
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yargılanıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmaya başlandığı davada cumhuriyet savcısı, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisinin genel başkan yardımcıları ve bazı parti yöneticileri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş izleyici olarak yer aldı.

Özdağ ve avukatlarının savunmasının alındığı duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcının mütalaasında, Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

Mahkeme, duruşmaya ara verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü "ihbar eden" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanık Özdağ'ın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde 34 paylaşımda, Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların yetkili makamlarca yalanlandığı belirtiliyor.

Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarındaki söz ve beyanlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği kaydedilen iddianamede, bu paylaşımların halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce 21 Ocak'ta hazırlanan rapora değinilerek, olaylara katılan kişilerin Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği belirtiliyor.

Özdağ'ın paylaşımlarının Kayseri'de meydana gelen olayların oluşumunda etkili olduğu vurgulanan iddianamede, söz konusu suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği, şüphelinin 18 Ağustos-24 Aralık 2024 tarihlerinde de ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeterli suç şüphesinin bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, Özdağ'ın, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması da isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'a 4,5 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi - Son Dakika

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