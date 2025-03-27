Ümit Özdağ Açlık Grevine Hazırlanıyor

(İSTANBUL) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının üzerinden 65 gün geçmesine rağmen iddianamesinin hazırlanmaması nedeniyle moralinin bozuk olduğunu ifade ederek, bu durumda bir değişiklik olmazsa bayramdan sonra Özdağ'ın açlık grevine başlayacağını söyledi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, Beylükdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ayşe Barım ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sarıgül, şunları söyledi:

"Ekrem Başkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Heyecanlı ve enerjisinin yüksek olduğunu gördüm ve mutlu oldum. Son toplantısında Erzincan'da yaptığı toplantıyı değerledirdi. Ben de en kısa zamanda tekrar ağırlayacağımızı söyledim. Cumartesi günü yapılacak Maltepe mitingini bu yüzyılın en büyük toplantısı olarak görmek istiyor. Bütün yurttaşlarımızı Maltepe'ye bekliyor. Bütün İstanbullulardan ve Türkiye'den de şöyle bir isteği oldu; 'Bayram süresince bayramlaşmayı ben oradaymışım gibi yapmanızı arzu ediyorum' dedi. Son 7 günün yıldızı üniversite gençleri. Üniversite gençleri büyük bir mücadele verdi. Gençleri bayram süresi içinde Saraçhane'ye bekliyor. 'Silivri'yi bir çalışma ofisi gibi değerlendiriyorum' dedi. Özellikle CHP Genel Mekezi'nin ve Özgür Özel'in vermiş olduğu mücadeleden gurur duyuyor. Demokrasi hepimize lazım. Bugün ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı bilmeli ki yarın muhalefet olduğu zaman kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa bugün öyle davranmalı. Aykırı görüşler toplumun renkliliğidir. Aykırı görüşler olmasa onun adı demokrasi olmaz."

"Ümit Özdağ, 'Tahammül edemiyorum, artık yasaları vücudumla protesto edeceğim' diyor"

Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinin ise kendisini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ümit hocam, üç hafta önce geldiğim zaman daha moralliydi. Ümit hocam diyor ki; '65 gün oldu benim iddianamem niye hazır değil?' Ümit hocam 'ben neden buradayım, keşke neden burada olduğumu bilsem' diyor. Artık tahammül edemediğini söyledi ve bugünden itibaren artık Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğini, kantinden artık kendi imkanları ile orucunu tutacağını söyledi. Bu böyle giderse de bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını söyledi. 'Tahammül edemiyorum, artık yasaları vücudumla protesto edeceğim' diyor. 'Benim burada bulunmamam lazım, yasaları beynimle çözemiyorum' diyor. Ben moral vermeye çalıştım ama bu kadar adaletsizliğe dayanamadığını söylüyor."

Tutuklu olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin ise Sarıgül, "Mahir Polat'a bizim kültür, tabiat sormamız lazım. Siliviri'de olması bizi alabildiğine üzüyor ve revire çıktığını söylediler" dedi.