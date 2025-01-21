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Ümit Özdağ Gözaltında

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

21.01.2025 12:41
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(İSTANBUL) Antalya'da yaptığı bir konuşmasıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün akşam Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın avukatı Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Paşa Büyükkayaer, adliyede soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Büyükkayaer, Özdağ'ın Suriye konusundaki paylaşımlarının da dosyaya dahil edildiğini söyledi.

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın getirilmesinin beklendiği İstanbul Adliyesi'ne CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez ile Zafer Partili Bartu Soral destek için adliyeye geldi. Adliyede bekleyiş sürerken, son gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Özdağ'ın avukatı Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Paşa Büyükkayaer, Özdağ'ın Suriye konusundaki paylaşımlarının da dosyaya dahil edildiğini söyledi. Büyükkayaer'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı'nın avukatı bir şikayet dilekçesi vererek Ümit Hoca hakkında suç duyurusunda bulunmuş"

"Sayın Genel Başkan hakkında, pazar günü Antalya'da il başkanları toplantısında yaptığı bir konuşma sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmış. Akabinde pazartesi günü Cumhurbaşkanı'nın avukatı bir şikayet dilekçesi vererek Ümit Hoca hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ardından bu iki dosyayı birleştirerek Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılıp Sayın Müvekkilim Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilmiş.

İlerleyen süreçte savcılık soruşturmayı genişleterek müvekkilim özellikle Suriye politikasına ilişkin bazı paylaşımlarını da dosyaya dahil ederek halkı kin ve düşmanlığa suçlamasıyla ikinci bir suçlama dosyaya eklenmiş. Halihazırda dosyada beklenen bir rapor daha var emniyet tarafından. Kuvvetle muhtemel müvekkilim diğer başka paylaşımları da dosyaya dahil edilerek halkı düşmanlığa kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yönünden de özellikle soruşturma yürütülecek. Sayın Genel Başkan şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde durumu iyi. Rosya, raporu, dosya geldikten sonra da savcılığa ifade vermek üzere sevk edilecek."

Kaynak: ANKA

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